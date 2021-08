Lyngby led sæsonens første nederlag efter skidt indsats

Eneste opmuntring er, at holdet rejste sig efter en katastrofal første halvleg og på baggrund af de sidste 45 minutter godt kunne have fortjent det ene point.

Det blev spillet alt for langsomt, og anfører Marcel Rømer havde stort set ikke en eneste aflevering til en medspiller. Rasmus Thellufsen, Magnus Westergaard og Magnus Kaastrup var anonyme, og midterforsvaret havde store placeringsproblemer. Heller ikke angrebsmæssigt havde Lyngby meget at byde på, og ganske symptomatisk kom halvlegens eneste afslutning på en dødbold. Manden bag var Frederik Gytkjær, der på et frispark langt udefra bragede bolden på stolpen. Den afslutning havde fortjent en bedre skæbne.

Allerede efter fire minutter lå bolden bag Frederik Ibsen. Et frispark fra højre side blev sendt helt over i modsatte side, hvor Svenn Crone glemte at markere sin direkte modstander, som uhindret kunne heade bolden på tværs i feltet, hvor Horsens-topscorer Casper Tengstedt bugserede den over stregen med maven.

Opsang virkede

Freyr Alexandersson brugte pausen til et par udskiftninger og en ny formation – og til en opsang med krav om hurtigere boldomgang og mere energi og fight.

Opskriften virkede efter hensigten. Lyngby kom bragende ud til 2. halvleg, hvor især Adam Sørensen skabte uro og overtalssituationer med sine kraftfulde ryk på venstrekanten.

Belønningen kom i det 50. minut, hvor et gennemført opspil endte hos Frederik Gytkjær, der tog et par træk på kanten af feltet, inden han sendte bolden i nettet i modsatte side via stolpen.

Udviklingen var en tro kopi af sidste uges kamp mod FC Helsingør, der også førte 2-0 ved pausen, inden Frederik Gytkjær et par minutter inde i anden halvleg reducerede til 1-2.

Så tilskuerne håbede på en gentagelse fra den kamp, men blev sørgeligt skuffet. Lyngby havde ganske vist bolden mest, men Horsens stod imod presset. Kun en enkelt gang var det tæt på, men da reddede en Horsens-spiller mirakuløst på stregen, efter at målmanden var blevet passeret.

Kampen ud fortsatte Lyngby med at presse AC Horsens i bund, men i det sidste kvarter forfaldt spillerne til at øse høje bolde ind i feltet, og det havde ingen effekt mod de hovedstødsstærke jyder, der vandt alle bolde i luften.

Positivt var det, at Frederik Gytkjær for første gang efter sin skadespause var i stand til at spille 90 minutter for fuld damp. Nu venter vi bare på, at angrebskollegaen, Emil Nielsen, bliver klar efter sin lyskeskade. Det skulle efter sigende være tæt på, og så kommer der helt anderledes speed og uforudsigelighed i angrebet.