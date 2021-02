Lyngby led nyt nederlag, men håber at redde livet på skrivebordsbeslutning

Lyngby HK’s damer blev løbet totalt over ende i de første 30 minutter i udekampen mod DHG fra Odense. En dårlig cocktail af et tøvende forsvar og et ufarligt angreb betød, at DHG kunne gå til pausen foran 18-6.

Lyngby kom bedre med i 2. halvleg, men da var toget for længst kørt, og så endte det med sejr til hjemmeholdet på 36-19.

Heldigvis for Lyngby tabte de andre nedrykningskandidater, Rødovre, Gudme og AGF, også i weekenden, så stillingen i bunden er uforandret.

Lyngby skal dog ikke sætte næsen op efter point i de næste to kampe, hvor modstanderne er topholdene Ringkøbing og EH Aalborg.

”Men vi satser på at hente fire point i de tre sidste kampe, og det er realistisk”, siger sportschef Stig Oest.

Måske kommer redningen fra en helt anden kant.

På grund af corona blev 2. division for et par måneder siden sat på pause med fem runder tilbage af første halvsæson. Dansk Håndbold Forbund har for længst meldt ud, at anden halvsæson ikke bliver afviklet, så oprykkere og nedrykkere skal findes efter blot 11 kampe. Men spørgsmålet er, om det overhovedet bliver muligt at gennemføre de resterende fem kampe.

”Der bliver tidligst lukket op for indendørs håndbold i 2. division i midten af april, og spillerne skal have mindst fire ugers træning, inden det er forsvarligt at sende dem i kamp. Jeg tvivler på, at det bliver muligt at gennemføre programmet inden sommerferien”, mener Stig Oest.

Holder sportschefens profeti, bliver der ingen nedrykker fra 1. division, og så har Lyngby HK sikret sig endnu en sæson i landets næstbedste række.

Lyngby: Lea Marston 8, Ester Marie Sørensen 2, Lejla Krak 2, Amalie Kristoffersen 2, Ida Handreck 1, Naja Bruus Christiansen 1, Simone Armane, Tanja Flyholm 1 og Anne-Sofie Kleemann 1.