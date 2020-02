Rezan Corlu gjorde en forskel, da han blev sendt på banen efter pausen. Her runder han Tim Sparv fra FC Midtjylland. Foto: Fodboldbilleder.dk Foto: ©Anders Kjærbye

Send til din ven. X Artiklen: Lyngby kom til kort på Heden mod topholdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lyngby kom til kort på Heden mod topholdet

Guldfavoritterne fra FC Midtjylland vandt uden at imponere 2-0 over Lyngby, der virkede handlingslammet og ikke formåede at skabe en eneste regulær målchance. Rezan Corlu burde have været på banen fra kampens start

Det Grønne Område - 18. februar 2020 kl. 11:45 Af Mikael Østergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På et vindomsust MCH Arena blev Lyngby Boldklub blæst omkuld i årets første Superliga-kamp mod topholdet FC Midtjylland.

Læs også: FC Midtjylland slår hul til FCK i toppen af Superligaen

Lyngby var sjældne gæster i hjemmeholdets forsvarszone og havde reelt ikke en eneste afslutning inden for målrammen. Den bedste mulighed kom efter 25 minutter, da Erik Sviatchenko gled i bolden, som endte hos Frederik Gytkjær, men hans afslutning gik et stykke over mål.

Inden da havde FC Midtjylland haft en god hovedstødschance, og i det 13. minut ramte Mikael Anderson stolpen, efter at et frispark i første omgang var blevet clearet.

Hjemmeholdet sad totalt på kampen. Erik Sviatchenko sendte bolden på overliggeren med et hovedstød, og man sad bare og frygtede, at det skulle gå galt.

Det gjorde det omkring den halve time, da debutanten Anders Dreyer blev sendt i dybden, oversprintede Nicolai Geertsen og køligt sendte bolden fladt forbi Thomas Mikkelsen, der blev fanget på mellemhånd. Det var tæt på 2-0, da Alexander Scholz tog en lang solotur, spillede bandespil med en medspiller og kom helt fri, men Thomas Mikkelsen diskede op med en super redning.

Lyngby var alvorligt på hælene. Spillerne kunne ikke holde fast i bolden, var usikre og havde slet ikke styr på afleveringerne.

"Vi stresser og har meget at snakke om i pausen", sagde Nicolai Geertsen rammende til TV3 efter de første 45 minutter.

"Vi skal have et andet udtryk og mere kvalitet på bolden", supplerede cheftræner Christian Nielsen og sendte som modtræk Rezan Corlu på banen i stedet for en anonym Mathias Hebo.

Klart bedre i 2. halvleg Indskiftningen havde den ønskede effekt. Rezan Corlu beviste, at han burde have været med fra kampens start. Han turde holde på bolden og udfordre sin direkte modstander, og det betød, at der blev mere plads til medspillerne, især Lasse Fosgaard, som pludselig turde støde med frem. Det gav ikke de store chancer, men hjemmeholdet blev trykket mere ned i egen forsvarszone.

Det var dog FC Midtjylland, der fik den første mulighed, men Alexander Scholz headede lige forbi den ene stolpe.

Lidt senere sendte Thomas Mikkelsen i en upresset situation bolden direkte i fødderne på Lasse Vibe, der i stedet for at sende bolden skråt tilbage til en medspiller forsøgte at afslutte selv, men bolden gik forbi fjerneste stolpe.

Midt i en ellers god Lyngby-periode blev det 2-0 til FC Midtjylland efter et hjørnespark, hvor bolden endte hos Awe Mabil, der - i mistænkelig offside position - med hælen sendte den forbi en sagesløs Thomas Mikkelsen.

Lyngby forsøgte sig med indskiftninger af André Riel og Magnus Westergaard i stedet for Pascal Gregor og Kasper Enghardt, men det ændrede ikke slagets gang.

Undervejs måtte Marcel Rømer, Patrick da Silva og Rezan Corlu alle indkassere et gult kort. For Marcel Rømer betyder det, at han ikke kan være med i søndagens kamp mod Esbjerg.