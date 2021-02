Lyngby køber offensiv forstærkning i AGF

Lyngby Boldklub har tegnet en 2,5-årig kontrakt med den unge angriber fra AGF.

20-årige Magnus Kaastrup var i efteråret lejet ud til Viborg i 1. division, hvor han var en profil og sammen med de grønblusede gik ubesejret gennem efterårets kampe. Ved juletid vendte Kaastrup tilbage til AGF, hvorfra han også tidligere har været udlejet til Borussia Dortmund. Nu går turen så til Lyngby Boldklub, der er glade for at det er lykkedes at hente Kaastrup ind:

”Kaastrup er en virkelig talentfuld spiller, der kan bidrage som offensivspiller i vores system og som passer rigtig godt ind i den måde, vi spiller på. Kaastrup har fart, højt teknisk niveau og et stort potentiale, som vi glæder os til at forløse. Derfor er vi også glade for, at det er lykkedes at lande handlen fra AGF, og dermed får optimale betingelser for at arbejde med Kaastrup og gøre ham til en topspiller” fortæller talentchef Nicas Kjeldsen.

Magnus Kaastrup glæder sig til at starte op i Lyngby Boldklub:

”Jeg har hørt meget godt om Lyngby Boldklub, som er en klub, der er kendt for sit arbejde med unge spillere. Jeg er rigtigt glad for skiftet, og lige nu glæder jeg mig bare til at komme i gang i kongeblåt og spille foran de fans, jeg har hørt så meget godt om,” siger Magnus Kaastrup