Lyngby klar til første hjemmekamp: Går nye veje uden for kridtstregerne

Friendzone for sponsorer, Fanlounge for fans og fokus på familieaktiviteter skal øge tilskuertallet yderligere

Spændende at se, hvor mange tilskuere der møder op. Salget af sæsonkort rundede i efteråret 625 kort - det højeste antal nogensinde. Det var med til at trække tilskuergennemsnittet for efteråret op på 4.000.

"Vi har mærket en kæmpe opbakning, som kun er vokset igennem hele 2019. Den bevægelse, vi har sat i gang, vil vi gerne fortsætte, og i foråret kommer vi igen til at have vores familiefokus med forskellige temaer fra kamp til kamp. Derudover glæder vi os til at byde indenfor i to nye eventområder. Det drejer sig om en Friendzone, hvor vores mindste, lokale partnere, der ikke skal i loungen, kan netværke sammen i hyggelige rammer, og en udendørs Fanlounge lige uden for indgangene, hvor fansene kan mødes inden kampen og varme op", siger Kristian Maimann, kommerciel chef i Lyngby Boldklub.