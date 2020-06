Cheftræner Christian Nielsen har fået noget at tænke over. Med tre runder tilbage er Lyngby tvunget til at få point, hvis klubben skal undgå en knald-eller-fald kamp mod Hobro. Foto: Fodboldbilleder.dk

Lyngby har kniven for struben efter nyt nederlag

Lyngby kom foran 1-0 mod OB, men fynboerne endte med at vinde 2-1. På mandag er der chance for revanche.

Det Grønne Område - 23. juni 2020 kl. 09:30 Af Mikael Østergaard

Spændingen stiger, og dramaet spidser til i Lyngby Boldklubs nedrykningspulje, hvor Lyngby - uden de skadede Frederik Gytkjær og Lasse Fosgaard - og OB tørnede sammen mandag aften på Lyngby Stadion i overværelse af 700 udvalgte tilskuere.

En sejr til OB ville medføre, at fynboerne trak afgørende fra, mens Lyngby med en sejr ville komme tre point foran den nærmeste nedrykningsaspirant, SønderjyskE.

Det startede lovende, da Rezan Corlu i det 11. minut modtog en tværbold, med et hurtigt træk til højre kom fri af sin modstander og lige uden for feltet med højrebenet sparkede bolden fladt i nettet via stolpen.

Det blev starten på en god periode, hvor Lyngby havde styr på tingene. Eneste OB-afslutning var et ufarligt skud, der blev rettet af og dumpede ned på overliggeren.

Omkring den halve time var Rezan Corlu tæt på at blive dobbelt målscorer, da han tog et kommandoraid over en halv banehalvdel, men afslutningen gik forbi mål.

Kort før pausen tog kampen en uventet drejning, da et skud af Troels Kløve blev rettet af og fortsatte fladt i nettet forbi en forstenet Thomas Mikkelsen til 1-1.

Minuttet efter var Rezan Corlu på spil igen, da han sendte et frispark uden om muren og helt ned ved nærmeste stolpe, men OB-målmanden, Oliver Christensen, reagerede hurtigt og fik hånden på.

OB overtog spillet Efter pausen var rollerne vendt om. Lyngby trak sig tilbage på banen, spillerne virkede rådvilde og tomme for idéer, og OB styrede slagets gang.

Det blev dog til en enkelt chance til Lyngby, men Emil Nielsen sparkede bolden i sidenettet.

Minuttet efter var Emil Nielsen for længe om at trykke af, OB erobrede bolden og startede et hurtigt kontraangreb, hvor Max Fenger blev sendt afsted i højre side, tog et par træk og serverede en smuk aflevering til Sander Svendsen, der sendte bolden i nettet til 2-1. Så enkelt kan fodbold være.

Cheftræner Christian Nielsen tog konsekvensen og tog Marcel Rømer, Nicolai Geertsen og Gustav Marcussen ud og sendte André Riel, Magnus Warming og Kasper Enghardt på banen for at styrke offensiven. Den tredobbelte udskiftning var lige ved at blive dyr, for kort efter blev Emil Nielsen skadet i en skudtackling, og så måtte Christian Nielsen bruge sin sidste udskiftning og sende Martin Ørnskov på banen.

Ørnskov var centimeter fra en udligning, da han sendte en nedfaldsbold efter hjørnespark på ydersiden af stolpen, og i kampens sidste overtidsminut havde André Riel et hovedstød, som Oliver Christensen med det yderste af neglene fik viftet over mål.

Det hele sluttede derfor med en sejr på 2-1 til OB, der dermed vandt sin første Superliga-kamp på udebane siden 29. september. De to hold mødes igen på mandag i Odense.

Mangler en targetman Lyngby er pointmæssigt Superligaens dårligste hold i foråret, og kampen mod OB viste hvorfor.

For det første mangler man en fysisk stærk angriber, der kan fastholde bolde i feltet, udfordre modstanderne i hovedspillet - og score mål. Emil Nielsen har mange kvaliteter, men har en dårlig vane med at ende med at få bolden til sit kolde højreben, når han skal afslutte. Han vil være markant mere farlig som angriber i venstre side, hvor han med sin speed og opportunisme vil kunne skabe mere skræk og rædsel.

Gustav Marcussen er nede i en bølgedal, og det oplagte valg som frontangriber, Frederik Gytkjær, er desværre stadig skadet. Faktisk var Kasper Jørgensen - bortset fra Rezan Corlu - farligste mand mod OB. Højrebacken kom på banen efter pausen i stedet for en svimmel Magnus Westergaard, og Kasper Jørgensen var en af de få Lyngby-spillere, der turde gå med frem og udfordre OB.

Lyngby har også udviklet en dårlig vane med at trække sig for langt tilbage på banen, når holdet ellers er ovenpå. Foran mod OB blev spillerne for passive og turde ikke længere lægge pres på modstanderne. Det går bare ikke i Superligaen.