Lyngby gav opvisning mod det vestjyske galehus

Forventningerne til Lyngby var tårnhøje inden lørdagens opgør mod Esbjerg, der på grund af en strid mellem spillerne og den tyske træner Peter Hyballa har sendt en håndfuld spillere til at træne med klubbens ynglingehold, har parkeret ligeså mange i skammekrogen og givet et par stykker lov til at rive deres kontrakt i stykker.

Så man spejdede forgæves efter profiler som Kevin Conboy, Jakob Ankersen, Emil Holten og finske Yahovenko, da holdet entrede Lyngby Stadion.

Et toptunet Lyngby-mandskab mod Esbjergs reservehold burde blive en formsag, og det blev det også.

Hjemmeholdet dominerede fra start til slut, mens Esbjerg forsøgte sig med lange bolde uden adresse og ikke spillede sig til en eneste chance i de 90 minutter.

Der gik dog 37 minutter, inden Lyngby fik hul på bylden, blandt fordi Frederik Gytkjær fire gange blev fanget i offside. Men da Gytkjær endelig stod på den rigtige side af stregen, hamrede han bolden op i nærmeste målhjørne til 1-0. Forinden var han tæt på med et nærgående frispark, ligesom Sanders Ngabo havde en god chance for at komme på måltavlen.

Efter pausen strammede Lyngby grebet, og anden halvleg var ét stort bombardement af Esbjerg-målet.

Allerede i det 48. minut blev det 2-0, da Adam Sørensen på en hurtig omstilling lagde bolden til rette for indskiftede Svenn Crone, der helt fri ved modsatte stolpe nemt kunne sende bolden i kassen.

Tryllerier af Sanders Ngabo og Adam Sørensen var tæt på at bringe Lyngby på 3-0, og Frederik Gytkjær drev gæk med Esbjergs forsvar, da han trak hele vejen på tværs og bragede løs, men måtte se sig afslutning blive ekspederet til hjørnespark.

I stedet blev Svenn Crone dobbelt målscorer, igen på et genialt oplæg af Adam Sørensen, der efter kampen blev kåret til dagens Lyngby-spiller.

Det blev 4-0 efter et komisk forsvarskiks, hvor en Esbjerg-spiller spillede bolden lige i fødderne på indskiftede Petur Knudsen, der uden problemer kunne trille den i det tomme mål.

Målfesten sluttede i det 75. minut, hvor Rasmus Thellufsen viste eminent overblik, da han spillede bolden skråt tilbage til Kasper Jørgensen, der scorede til 5-0 med en flad afslutning.

Der var masser at glæde sig over på det sejrende mandskab. Magnus Kaastrup og Adam Sørensen boltrede sig i venstre side, Svenn Crone gjorde et imponerende indhop, Frederik Gytkjær var hele tiden farlig, Kasper Jørgensen var både oppe og nede og Sanders Ngano gav mange eksempler på sin sublime teknik og hurtighed.

Kampen gav 20 minutter før tid comeback til Andreas Bjelland og debut til islandske Sævar Magnusson, som Lyngby skrev kontrakt med i torsdags.