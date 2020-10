Handelsforeningen, Vidensbyen og CityLogistik går sammen om at reducere trængslen i byen via grøn transport der reducerer NOX og CO2 udledning og giver renen luft i bymidten, fra venstre: Casper Svensson (CityLogistik), udvalgsformand Sigurd Agersnap, Michael Dupont (Handelsforeningen) og Marianna Lubanske (Vidensbyen).

Lyngby er i den grønne europæiske førertrøje

Lyngby-Taarbæk først i Europa til at afprøve grøn løsning. Grøn distribuering af varer i bymidten skal nedbringe trængsel og CO2. Den første test over seks måneder forventes at reducere antallet af lastbiler i bymidten med 50 procent.

Det Grønne Område - 16. oktober 2020 kl. 06:00

Science City Lyngby er sammen med Citylogistik og Handelsforeningen for Lyngby og omegn gået sammen om et projekt, der vil nedbringe trængsel og CO2 og NOX i bymidten via grøn distribution af varer.

Grøn distribuering er ikke noget nyt i Lyngby-Taarbæk Kommune, som allerede sidste år samlede alle leverancer til rådhuset i en grøn og miljøvenlig levering med elbiler i samarbejde med Citylogistik.

Det er det samarbejde med Citylogistik, som projektgruppen nu vil arbejde videre på og forhåbentlig få bredere ud i byen.

"Vi har rigtigt gode erfaringer med samarbejdet med Citylogistik. Sammen har vi halveret antallet af lastbiler, som kører til rådhuset. Det er godt for trængslen i byen og trafiksikkerheden, og det reducerer også vores CO2-udledning," udtaler formand for teknik- og miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune Sigurd Agersnap i en pressemeddelelse.

"Derfor har kommunen i år udvidet ordningen til at gælde hele administrationen og kommunens plejecentre, men vi vil rigtigt gerne have resten af byen med også," fortsætter Sigurd Agersnap.

Lyngby i førertrøjen Med projektet bliver Lyngby-Taarbæk den første kommune i Danmark - og Europa - der tester sådan en løsning i en hel by, og Casper Svensson fra Citylogistik er begejstret:

"At Cityforeningen og Kommunen har valgt at gå sammen i dette projekt, er et paradigmeskifte, der uden tvivl betyder, at byen, mig bekendt, indtager den absolutte førertrøje i Europa i forhold til at opnå en grøn omstilling på transportområdet. Lyngby by vil være det første og eneste sted i Europa, hvor der i den grad er enighed om løsningen og skaleringen af konceptet.," udtaler Casper Svensson i pressemeddelelsen.

Projektets overordnede mål er at reducere trængslen i bymidten ved at reducere antallet af lastbiler, der kører med varer til erhverv i Lyngby og samtidig introducere en grøn og mere fleksibel løsning for elbil-distribution i byen.

Varelager på Firskovvej Med ét varelager på Firskovvej, der fungerer som opsamlingssted for mindre leverancer, og udlevering af varerne i el-biler uden for byens myldretid giver mulighed for både at reducere antallet af vare- og lastbiler i bymidten og bidrager til en reduktion af CO2 og NOX.

"Projektet er endnu et godt eksempel på, hvor meget vi kan lokalt, når vi arbejder sammen. Udover alle de gode grønne mål, er det vigtigt for os i partnerskabet, at vi også bidrager til at reducere den stigende trængsel især under letbane-byggeriet," udtaler Marianna Lubanski, direktør i Science City Lyngby.

50 procent færre lastbiler Effekten af pilottesten over seks måneder forventes blandt andet at reducere antallet af lastbiler i bymidten med 50 procent. Ligeledes forventer projektets partnere at kunne reducere CO2- og NOX-udledningen med 50 procent.

Håbet er, at pilotprojektet med Magasin og Sticks & Sushi i spidsen kan overbevise resten af handelslivet i Lyngby til at komme med. jesl