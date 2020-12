Lyngby er bedst til at lave pølser

Det kan godt være, at Lyngby Boldklub er bundhold i superligaen, og at holdet nu også er sendt ud af pokalturneringen.

"Lyngby-pølsen er et skidegodt produkt, som Öxneholm har lavet med 12% kalv- og 88% grisekød, og der bliver ikke gået på kompromis med kvaliteten. Derudover var vi den første klub til at nytænke stadionpølsen og grille over åben ild, så vi har også en hel del erfaring med at lave den perfekte pølse hver gang," siger han: