Lyngby-borger bliver chef for Rotary i hovedstaden

Lokal Lyngby borger kommer i spidsen for et af Danmarks største erhvervsnetværk i hovedstadsregionen med mere

Ved siden af den enkeltes egen faglige udvikling arbejdes der blandt andet med den meget anerkendte ungdomsudveksling, og Rotary er på verdensplan i spisen for bekæmpelsen af den sidste store epidemi, polio, som ramte Danmark i 1952, og igen i begyndelse af 1960erne, og først nu, efter en intensiv indsats i 35 år på verdensplan, er ved at være bekæmpet, skriver Rotary.

Med 35.000 klubber i det meste af verden fordelt på 535 distrikter samler Rotary 1,2 millioner rotarianere under et fælles mål om en fredelig verden.

Stor erfaring

Peder Jon Andersen har en lang erfaring fra forskellige organisationer og forretningsområder med forsikring.

Han har været med til at drifte og skabe lønsom forretning, at sammenlægge, at etablere nyt og senest at nedlukke. Han har derfor en bred erfaring med succeser fra såvel "maskinrummet" som fra direktionsgangen grundlagt i ambitiøse mål, der er blevet indfriet.