Se billedserie Denne figur af Jytte Høeg er med til on-line kunst-auktionen til Lyserød Lørdag. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Lyngby bliver - trods corona - lyserød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lyngby bliver - trods corona - lyserød

Lørdag 3. oktober bliver Lyngby trods corona igen lyserød med en række aktiviteter, hvor der sættes fokus på brystkræftsagen i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse i Lyngby-Taarbæk

Det Grønne Område - 25. september 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvert år får mere end 4.700 kvinder brystkræft. Det rammer ikke kun kvinderne selv, men også familie, venner og kollegaer bliver berørt. Lyserød Lørdags formål er at sætte fokus på og støtte kampen mod brystkræft, og 3. oktober er det 13. gang, at hele Danmark bliver hyllet ind i lyserødt.

Lyngby støtter igen i år den gode sag. Men som med alt andet sker det i coronaens skygge, så der er skruet ned på volumenknappen i år, og aktiviteterne er spredt ud, så der i ugen op til 'varmes op' til selve Lyserød Lørdag med forskellige tiltag.

Online kunstaktion og skattejagt på hesteryg

I samarbejde med Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Lyngby-Taarbæk holder Auktionshuset en online kunstauktion fredag 25. september til lørdag 3. oktober.

Her kan man finde et stort udvalg af lokal kunst, blandt andet af kunstnerne Jeppe Eisner, Mogens Andersen, Jeanette Elmelund og Charlotte Farup Ohrt. Auktionen byder også på en udsmykket 7'er stol fra Galleri Groethe, en bronzeskulptur af Jytte Høeg og et smykke fra Dulong Fine Jewelry.

Hammerslaget bliver fordelt mellem Kræftens Bekæmpelse og kunstneren.

30. september kl. 17-19 kan man komme til fernisering i Lyngby Storcenter og se på de udstillede kunstværker, der indgår i auktionen. Der bydes på et glas vin og lidt snacks undervejs, men grundet corona er tilmelding forinden nødvendig.

Der bliver også mulighed for at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse på en noget anderledes måde, nemlig på hesteryg til et lyserødt orienteringsridt.

I hele ugen op til Lyserøde Lørdag kan man komme en tur ud i naturen sammen med sin firbenede ven og finde forskellige skatte.

Har man ikke lige en hest til rådighed, kan man også deltage til fods eller kørende. Det koster 100 kr., som går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse.

Der er også mulighed for i ro og mag at smage på forskellige druer til en vinsmagning hos Vintema på Hovedgaden 2. oktober. Her bydes der også på danmarkspremiere på en helt ny gin destilleret på rosenblade.

Aktiviteter i Lyngby Storcenter

Lyngby Storcenter danner ramme for aktiviteterne på selve Lyserød Lørdag, hvor man i centrets eventlokale ved Globetorvet bl.a. kan vinde flotte præmier i tombolaen, og på Kræftens Bekæmpelses stand få en snak om kræft og hvilke symptomer, man skal være opmærksomme på. Der vil også være salg af de karakteristiske lyserøde sløjfer, der er symbolet for brystkræft.

For de mindste er der salg af balloner med lyserødt slik. Borgmester Sofia Osmani, der selv har haft brystkræft tæt inde på livet, vil deltage hele dagen.

Der er også knald på den lyserøde farve, når Meyers Spisehus byder på en frokostanretning klædt helt i lyserødt hele ugen op til Lyserød Lørdag. 50 kr. pr. anretning går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse.

Sanger med kræft inde på livet

Lyngby bliver klædt i lyserødt, når flere af butikkerne i Hovegaden dekorerer deres vinduer med den kendetegnende lyserøde farve. I det hele taget vil man kunne opleve en lyserød udsmykning flere steder i gadebilledet.

Der vil også være aktiviteter i mange af byens butikker i Hovedgaden. Her kan man blandt andet 'prikke en ballon', skrabe lodder og vinde flotte præmier samtidig med, at man støtter kampen mod kræft.

Kl. 11.30-13.30 kan man opleve sangerinden Kat Herlo, der bevæger sig rundt i Lyngby Hovedgade med små musikstop undervejs. Singer-songwriteren har hentet inspiration i New Yorks sangskrivermiljø og skabt et genremæssigt bredt repertoire af sange.

Kat Herlo har selv haft kræft tæt inde på livet, da hun i 2019 blev opereret for kræft i skjoldbruskkirtel. Hun er rask i dag, og stemmen er intakt, selv om operationen har betydet, at hun i dag ikke kan nå de helt høje toner. Så hendes optræden til Lyserød Lørdag har en ekstra stor og personlig betydning for sangerinden.

Det er Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Lyngby-Taarbæk samt Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Lyngby Storcenter, der står bag Lyserød Lørdag i Lyngby.

Sidste år blev der indsamlet 60.000 kr., og arrangørerne håber på et endnu bedre resultat i år på trods af coronasitutionen.

jesl Fakta

Program

Online kunstauktion i samarbejde med Auktionshuset 25. sep.-3.okt.

Byd på kunstværker, smykker og keramik fra lokale kunstnere og støt en god sag. Der kan bydes direkte på Auktionshusets hjemmeside i hele perioden. Se Auktionshuset.dk

Lyngby Storcenter - Fernisering-eftersyn 30. september kl. 17-19

Kom til fernisering i Lyngby Storcenter og se de udstillede kunstværker til ovennævnte on-line auktion. Tilmelding nødvendig på kb-lyngby.nemtilmeld.dk

Lyserød frokosttallerken hos Meyers Spisehus Lyngby 28. sep.- 3.okt.

Støt kampen mod brystkræft med en frokostanretning kl. 11-15.30 for 150 kr. 50 kr. går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. Book bord eller mød op hos Meyers Spisehus Lyngby og vælg 'den lyserøde tallerken' ved bestilling.

Lørdag 3. oktober vil der være amerikansk lotteri med flotte præmier fra byens erhvervsliv. Fra kl. 12 og indtil der er udsolgt.

Orienteringsridt - Skattejagt på hesteryg 28. sep. - 3.okt.

Tag ud i naturen på hesteryg, til fods eller kørende, find forskellige skatte og vær med til at samle penge ind til brystkræftssagen. Tilmelding nødvendig via Facebook - Lyserødt orienteringsridt.

Vinsmagning hos Vintema Lyngby Hovedgade 2. oktober kl. 19-20.30

Smag på druerne cabernet sauvignon, tempranillo og zinfandel og danmarkspremieren på en ny gin destilleret på rosenblade fra ginproducenten Buss. Tilmelding nødvendig på kb-lyngby.nemtilmeld.dk

Lyngby Storcenter - Globetorvet 3. oktober

Kl. 10-14 Tombola med præmier doneret af forretningslivet i Lyngby

Kl. 10-14 Kræftens Bekæmpelse stand. Kom og få en snak om kræft og hvilke symptomer, du skal være opmærksom på. Salg af bl.a. lyserød sløjfe, broche/øreringe

Kl. 10-14 Mød de lyserøde frivillige, som sælger årets sløjfe for 20 kr. og andre flotte produkter

Kl. 10-14 Børneaktiviteter. Kom og køb en ballon med lyserødt slik til de mindste.

Butikkerne Companys, Botique D'or og Sophie B deltager med Lyserød Lørdag-aktiviteter i centret.

Lyngby Hovedgade 3. oktober

Kl. 11.30-13.30 Singer-songwriter Kat Herlo bevæger sig rundt i Lyngby Hovedgade med små musikstop undervejs.

Flere af byens butikker på Hovedgaden deltager desuden med Lyserød Lørdag-aktiviteter.

Flere arrangementer kræver tilmelding. Læs mere om programmet og tilmeld dig også via Visitlyngby.dk.