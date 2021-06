Lyngby Tennis Klub sender tre juniorer til EM

Natacha Schou er udtaget til EM for U18, der finder sted i Schweiz 19.- 25. juli, mens Augusta Grau repræsenterer Danmark ved U14 EM for hold, der finder sted i Tjekkiet den 27.-29. juni.

Dansk Tennis Forbund havde et godt øje til Lyngby Tennis Klub, da der skulle udtages spillere til junior-EM.

Emanuel Grau er ligeledes udtaget til at deltage i U14 for hold. Der er tilmeldt mange drengehold, så der spilles prekvalifikation i Bremen og finale i Valencia 2.-4. juli.

Både Augusta og Emanuel Grau er også udtaget til at repræsentere Danmark i de individuelle europamesterskaber for U14 for piger og drenge. Mesterskaberne afholdes i Tjekkiet den 19.-25. juli.

Emanuel Grau møder op med en frisk sejr ved en U14 Tennis Europe turnering i Birkerød i bagagen. Emanuel Grau spillede suverænt gennem hele turneringen, som han vandt uden at afgive et eneste sæt. Finalen blev vundet overbevisende over Mats Nicolas Egbring fra Tyskland med cifrene 6-3, 6-0.

Sammen med sin makker fra KB spillede Emanuel Grau sig også i doublefinalen, hvor de måtte se sig besejret af det 1. seedede par.