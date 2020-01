Lave naturgaspriser er blandt andet med til at bremse udbygningen af fjernvarmenettet. Arkivfoto

Lyngby-Taarbæk må ikke udbygge fjernvarmenettet yderligere

Når etableringen af fjernvarme i Lundtofte er færdig, så er der ikke udsigt til at fjernvarmen rulles ud til de øvrige bydele foreløbigt

Det Grønne Område - 23. januar 2020 kl. 10:30 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom fjernvarme ifølge brancheforeningen Dansk Fjernvarme selv er den sektor, der isoleret set kan levere det største bidrag til den grønne omstilling, så har politkerne landspolitisk tøvet med at ændre på de eksisterende betingelser for en udbygning af fjernvarmenettet. Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk må nemlig kun godkende de projekter, som er samfundsøkonomisk mest fordelagtige. Og her spænder de historisk lave naturgaspriser, samt det forhold, at staten har store indtægter på olie og gas, ben for en udbygning af fjernvarmenettet.

En god investering Rune Moesgaard er politisk chef i Dansk Fjernvarme, der er den brancheorganisation, der dækker hele fjernvarmesektoren. Han bekræfter, at det er en problemstilling, der ikke er enestående for hverken Lyngby-Taarbæk eller nabokommunen Gentofte.

En statslig projektbekendtgørelse fastsætter nemlig reglerne for, hvor hvornår kommunerne må godkende fjernvarmeprojekter, forklarer han.

Helt centralt i bekendtgørelsen er, at en udbygning af fjernvarmenettet både skal give selskabsøkonomisk overskud og give et samfundsøkonomisk overskud. I det regnestykke, der handler om hvorvidt en udbygning af fjernvarmenettet er en samfundsøkonomisk god investering, indgår også hvilket CO2 aftryk opvarmningsformen sætter.

Det aftryk, som afbrænding af naturgas sætter, tillægger man en kvotepris på kvotemarkedet, og det er den værdi, som Dansk Fjernvarme mener er kunstigt lavt sat i ligningen. ”Den skal langt højere op, og hvis den kommer det, så vil det også i et samfundsøkonomisk perspektiv være en god løsning at udbygge fjernvarmenettet yderligere. Vi har selvfølgelig noteret os, at det er regeringens ønske, at vi skal l udlede 70 procent mindre CO2 og andre klimagasser i 2030. Vi kan være med til at løfte en meget stor del af den opgave,” siger Rune Moesgaard.

Grønne perspektiver Kritiske røster vil påpege, at også en stor del af fjernvarmen bliver produceret ved hjælp af fossile brændstoffer. Aktuelt er det ifølge energistyrelsen 62% af fjernvarmen, der produceres ved hjælp af vedvarende energi, mens 38 procent kommer fra afbrænding af fossile brændstoffer. Så fjernvarmeløsningen langt fra entydigt klimavenlig. ”Men til forskel fra naturgasnettet, så har vi en helt anden mulighed for at gøre produktionen grøn i vores system, hvor vi løbende kan arbejde med at udfase de fossile brændstoffer, til fordel for mere klimavenlige energikilder som biomasse, solenergi og geotermi,” siger Rune Moesgaard.

Lige nu er der 400.000 husstande, der er på naturgasnettet og 100.000, der er afhængige af oliefyr. Hvis de brugere kan flyttes over på fjernvarmenettet, så vil det ifølge Rune Moesgaard være et meget stort bidrag til at indfri regeringens klimamål.

