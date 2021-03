Se billedserie Dorthe la Cour, de Konservative: ?Med strategien har vi et godt og fremsynet udgangspunkt for arbejdet med øget grøn omstilling. Nu skal strategien og handlekataloget implementeres, og jeg tror på, at det giver synlige resultater til gavn for både klima og borgere?.

Lyngby-Taarbæk har vedtaget lokal bæredygtighedsstrategi

I sidste uge vedtog kommunalbestyrelsen kommune en langsigtet bæredygtighedsstrategi. Læs politikernes kommentarer i billedgalleriet

Det Grønne Område - 12. marts 2021 kl. 18:30 Kontakt redaktionen

Visionen bag Bæredygtighedsstrategi 2020-2050 er at skabe et mere bæredygtigt og klimavenligt Lyngby-Taarbæk.

Strategien har tre klima-fokusområder:

CO2, energi og transport

Natur og klimatilpasning

Ansvarligt forbrug

Den lægger samtidig vægt på borgerinddragelse, samarbejde og frivillighed. Det skriver Lyngby-Taarbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Klimamål Et fald i udledningen af CO2 i Lyngby-Taarbæk med 70% i 2030 målt i forhold til 1990.



Årsagen til, at man benytter 1990 som udgangspunkt for CO2-reduktionen skyldes, at LTK ønsker at være på linje med de nationale mål for CO2-reduktion, som også har 1990 som udgangspunkt for.



Det betyder så også, at LTK kan sammenligne, hvordan det kommer til at gå med CO2-reduktionen i forhold til hele landet.



(Rent praktisk mangler LTK dermed godt 56% af reduktionen i forhold til 2018).



Øget biodiversitet i haver og på offentlige arealer.



75% af den samlede affaldsmængde genanvendes i 2050.

En bæredygtig omstilling Sammen med bæredygtighedsstrategien er der udarbejdet et tilhørende handlekatalog, som viser hvordan strategiens tanker bliver til en lang række konkrete tiltag. De spænder fra udbygning af fjernvarme og en større grad af genbrug, over kommunale elbiler og repair-café og til mere biodiversitet, det vil sige artsrigdom, på kommunale arealer og i private haver.

Fakta Fyrtårnsprojekter

CO2, energi og transport



Udbygning af fjernvarme (herunder at udfordre lovgivningen)



Reduktion i C02-aftryk fra kommunale bygninger (driftsoptimering og renovering)



"Grønne" drivmidler i kommunens bil og lokale busser



Natur og klimatilpasning

Afkobling af regnvand fra det øvrige spildevand.



Styrk biodiversiteten: borgere, virksomheder og kommunen skal "drifte" grønne arealer mhp. at styrke biodiversiteten.



Stormflodssikring Kommunen sætter sig fortsat for bordenden i en inddagende og afklarende proces.



Ansvarligt forbrug

Fornyet genbrugsstation



Kommunal indkøbspolitik, der bl.a. fokuserer på at købe lokalt



Bæredygtig vision for handelslivet (med Handelsforening og Vidensby)



Kommunalbestyrelsen vil løbende beslutte, hvilke indsatser der skal sættes i gang, herunder en række såkaldte fyrtårnsprojekter. Fyrtårnsprojekterne er særligt markante indsatser, som skal tjene som inspiration og eksempler inden for den bæredygtige udvikling.

Strategien slår fast, at forandringen frem mod bæredygtighed kræver teknologiske løsninger og nye sociale netværk. Forandringen skal i høj grad skabes af borgere, virksomheder eller organisationer i Lyngby-Taarbæk Kommune - enkeltvis og sammen. Kommunen vil aktivt understøtte netværk og partnerskaber, der arbejder for bæredygtighed. Det vil ske gennem fødselshjælp til opstart af frivillige netværk og pop-up aktiviteter. Den ny bæredygtighedsstrategi lægger også vægt på, at bæredygtighed også betyder social bæredygtighed, såsom fysisk og mental sundhed og udvikling af fri frivillige fællesskaber om bæredygtighed.

Bæredygtighedsudvalg Bæredygtighedsstrategien er blevet udarbejdet af et midlertidigt opgaveudvalg bestående af syv borgere og tre politikervalgte medlemmer. "Kommunalbestyrelsen vil gerne takke udvalget for deres omfattende og frivillige indsats. Jeg er glad for, at vi nu har en stærk bæredygtighedsstrategi med opbakning fra hele Kommunalbestyrelsen. Vi nedsatte i 201 et særligt opgaveudvalg med fokus på bæredygtighed. Udvalgets medlemmer har gennemført en god proces, hvor borgere og andre er blevet inddraget for at sikre værdifuldt input og lokal forankring. Nu ser vi frem til at strategien skal ud og leve og gøre en forskel i kommunen", siger borgmester Sofia Osmani.

Hvad er næste skridt? Forvaltningen vil nu rette blikket mod at gennemføre især fyrtårnsprojekterne og Lyngby-Taarbæk Kommune vil fortsætte samarbejdet med DTU, Vidensbyen, Handelsforeningen og de mange institutioner og frivillige foreninger for at føre projekterne ud i livet.

