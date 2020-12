Lyngby-Taarbæk hæver klima-ambitionerne

Parterne bag kunne i september løfte sløret for det nye partnerskab 'DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark'. Her inviterede de alle kommuner til at udvikle klimahandlingsplaner med et ambitionsniveau, der matcher Parisaftalen. Siden har 46 kommuner fra hele landet meldt sig klar.