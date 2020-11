Lyngby-Taarbæk Kommune er blandt de kommuner, der har haft flere smittede den seneste uge. Kommunen har lavet en række tiltag, som skal modvirke smitten. Arkivfoto

Lyngby-Taarbæk er tredjehårdest ramt af corona: Særligt unge er smittede

Det stigende antal smittede mærkes især blandt de 20-29-årige og omkring uddannelsesinstitutionerne, oplyser Lyngby-Taarbæk Kommune. Vær ekstra påpasselige, lyder opfordringen

Det Grønne Område - 17. november 2020 kl. 17:08 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Coronasmitten er for alvor blusset op igen, og det ses særligt i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Statens Serum Instituts tal for tirsdag viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune er nummer tre på listen over landets 98 kommuner, når det kommer til antal smittede per indbygger de seneste syv dage.

Kommunen har 305,4 smittede per 100.000 indbyggere. Man er kun overgået af Herlev og Brøndby med henholdsvis 376,6 og 320,5. Det seneste døgn er der registreret 28 nye tilfælde af borgere smittet med corona i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det Grønne Område har spurgt Statens Serum Institut og Styrelsen For Patientsikkerhed, om man kan uddybe den lokale smittesituation.

Der er dog ikke lavet specifikke undersøgelser for Lyngby-Taarbæk Kommune, oplyser man.

Så hurtigt ændrer det sig Den nuværende situation får borgmester Sofia Osmani (K) til at komme med en påmindelse om at være opmærksomme på afstand og hygiejne.

"Vi har haft et relativt lavt smittetryk i kommunen, men tallene viser, hvor hurtigt det kan ændre sig. Med de aktuelle smittetal er det derfor også ekstra vigtigt, at alle er opmærksomme på afstand og hygiejne i dagligdagen. Og at man begrænser kontakter både i arbejdsregi og privat," siger hun og fortsætter:

FAKTA Husk anbefalingerne

- Hold afstand

- Vær omhyggelig med hygiejnen

- Overhold forsamlingsforbuddet

- Begræns antallet af sociale kontakter

Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommune - Hold afstand- Vær omhyggelig med hygiejnen- Overhold forsamlingsforbuddet- Begræns antallet af sociale kontakter "I kommunen vil vi som en stor arbejdsplads også tage yderligere forholdsregler til at forebygge smitteudbredelse på arbejdspladserne. Det er dog vigtigt, at vi fortsat som kommune kan levere kerneydelsen og overholde de aftaler, vi har med borgerne omkring hjælp, tilbud og aktiviteter, da det ofte er mindst lige så vigtigt som at forebygge Covid19-smitte," siger hun.

Unge og uddannelse I Lyngby-Taarbæk Kommune er de smittede er mellem 9-79 år med en hovedvægt af smittede i aldersgruppen 20-29 år. Smitten er udbredt i hele kommunen, dog med en koncentration omkring uddannelsesinstitutionerne. På DTU er der smitteudbrud, og kommunen er i løbende kontakt med DTU - og de andre uddannelsesinstitutioner - for at koordinere tiltag vedrørende smitten. Det oplyser Lyngby-Taarbæk Kommune til Det Grønne Område.

En række af de smittede har tilknytning til de kommunale arbejdspladser, idet der er smitteudbrud på en række plejecentre og Trænings- og rehabiliteringscentret, hvor sammenlagt 16 borgere er smittet.

Der er også et smitteudbrud på et værested og støttecenteret Magneten. Det har blandt andet medført, at smitten er udbredt blandt flere borgere privat, på kommunens botilbud med flere. Det har blandt andet medført, at cafeen på stadsbiblioteket er lukket, fortæller kommunen.

Sådan bekæmpes smitten Lyngby-Taarbæk Kommune har i øjeblikket lavet en række tiltag, som skal forhindre en yderligere stigning i antallet af smittede.

- På plejecentrene er der indført restriktioner, herunder besøgsforbud indendørs, brug af værnemidler ved pleje, isolation ved smitte, skærpet hygiejne m.m.

- Caféerne på plejecentrene er lukkede.

- På bostederne er der også indført besøgsrestriktioner, dog med flere individuelle og konkrete vurderinger (jf. bekendtgørelsen på området), brug af værnemidler, isolation ved smitte, skærpet hygiejne m.m.

- På de sociale tilbud minimeres antallet af borgere til aktiviteter, såsom gruppeforløb.

- I daginstitutionerne og på skolerne er der indført ekstra rengøring og hygiejne, krav om maske eller visir indenfor for forældre og andre besøgende, løbende udsendelse af information og gode råd til forældrene vedr. forebyggelse af smitte, håndtering ved symptomer og smitte m.m. Derudover er lejrskoler og studieture aflyst ligesom alle sociale arrangementer er aflyst.

- Mundbind bæres i alle indendørs offentlige zoner

- Kommunen indarbejder løbende nye forholdsregler ud fra et forsigtighedsprincip på kommunens mange arbejdspladser.

- I administrationen gennemføres møder fortrinsvis online ligesom de politiske møder afholdes online. Hjemmearbejde benyttes for at begrænse smitte, ligesom der er påbudt mundbind i offentlige zoner.

- Kommunen er i kontakt til handlen, uddannelserne og politiet for at koordinere vedr. gode råd om at begrænse smitte.

