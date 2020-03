Lyngby-Taarbæk Kommune har fundet en køber til Landbrugsmuseet

Se billedserie Det gamle landbrugsmuseum på Kongevejen har fundet en køber, der vil bevare den gamle bygning og åbne den for offentligheden. Foto: Signe Steffensen

Lyngby-Taarbæk Kommune har torsdag den 5. marts 2020 indgået en aftale om salg af det gamle Landbrugsmuseum og tilhørende bygninger og jorde, beliggende på Kongevejen 79-85 i Kongens Lyngby

06. marts 2020

Køber bliver Ejendomsselskabet Kongevejen 79-85A ApS, som ejes 100% af Interdan Holding A/S. Lyngby-Taarbæk Kommune har accepteret det bedste bud efter en offentlig udbudsproces, som blev sat i værk den 8. januar 2020. Interdan Holding udtaler, at man bl.a. ønsker at opføre museum og eventlokaler, såvel som en café.

Her udtaler Anders Bruun, bestyrelsesformand for Interdan Holding A/S:

"Det er vigtigt for os at etablere vores museum i Landbrugsmuseet i Lyngby-Taarbæk Kommune, idet min farfar handlede sine første biler, da Landbrugsmuseet blev bygget for over 100 år siden, og han og min farmor havde bopæl i kommunen i mange år. Vi føler derfor, at vi er kommet hjem til vores rødder. Vi investerer i en del fine ældre bygninger for at istandsætte og bevare dem i stedet for at rive dem ned. Vi mener derfor også, at de fine ældre bygninger på Kongevejen passer rigtig godt ind i vores strategi, og vi glæder os til at komme i gang med den omfattende restaurering, som vi forventer kommer til at koste et betragteligt beløb."

Vi har reddet et stykke kulturhistorie Borgmester Sofia Osmani glæder sig over salget: "Vi har i kommunalbestyrelsen haft et stort ønske om at bevare de smukke gamle bygninger, men vi har også vidst, at de var i en stand hvor det ikke var sikkert, at nogen havde mod på opgaven. En opgave, der alt andet lige forudsætter en lidt filantropisk tilgang. Med Interdan er det lykkedes at redde et stykke af vores kulturhistorie, og vi kan nu se frem til at bygningerne får en gennemgribende restaurering og fremover også bliver åbne for offentligheden."

De endelige planer bliver lagt i detaljer, når den endelige lokalplan foreligger, forventeligt om et års tid. Udover restaurering af bygningerne, så er der er byggemulighed på op til 15.000 kvm (inklusiv de bygninger, der bevares). Den kommende lokalplan vil fastsætte anvendelsen i overensstemmelse med udbuddet, hvor der vil blive taget hensyn til naboerne og området.