Lyngby-Taarbæk Kommune aflyser eller udsætter alle møder

Samtidig har de nedsat en Sundhedskrisestab, der varetager al kommunikation omkring COVID-19.

Det Grønne Område - 11. marts 2020 kl. 13:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lyngby-Taarbæk har valgt at aflyse alle større arrangementer/møder mv. for at undgå unødig smitterisiko og passe på de ældre og svage i samfundet.

I forhold til øvrige kommunale arrangementer/møder og lignende er det som hovedregel kun tilladt at afholde arrangementer, som er nødvendige for driften og med deltagelse af maksimalt 25 personer.

Driften skal fortsætte. Er det nødvendigt for driften at samle mere end 25 personer, så kan hovedreglen ovenfor fraviges. Det betyder fx, at undervisningen på skolerne fortsætter, men at større arrangementer på skolerne aflyses.

Flere skoler har allerede aflyst lejrture. På Kongevejens skoler 9. klasserens studietur til henoldsvis Paris og Berlin aflyst.

Krisestab

Lyngby-Taarbæk Kommune er nedsat en Sundhedskrisestab, der varetager al kommunikation omkring COVID-19.

Lyngby-Taarbæk Kommune følger udviklingen tæt, og de sørger for at videregive Sundhedsstyrelsen anbefalinger til alle offentlige institutioner i kommunen.

Denne kommunikationsform er truffet for at sikre, at alle modtager korrekt og hurtigt information, idet situationen omkring COVID-19 hele tiden udvikler sig.

/sig