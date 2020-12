Lyngby-Taarbæk Bass Band spiller: Julemusik ved plejecenter og i bymidten

Fra kl. 13.00 til cirka 13.50 spiller tre LTBB-julekvartetter underholdende julemusik udendørs ved Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole, ved Plejecenter Baunehøj ud for Bauneporten 22 og 26 og ved Plejecenter Lystoftebakken Caroline Amalievej 130, samt med to LTBB-julekvartetter i bevægelse på Lyngby Hovedgade og i Lyngby Bymidte fra kl. 13.15 til 14.00.

De seneste uger har repertoiret været velklingende julemusik for messingblæsere, og nu får beboerne på kommunens plejecentre mulighed for at lytte og synge i deres dagligstue, når de åbner vinduerne til deres lejlighed eller altandøren.