Lyngby Storcenter i dvale

Det er nærmest surrealistisk at bevæge sig rundt i et Lyngby Storcenter, der normalt summer af liv sådan en formiddag. Det sparsomme antal af kunder, der har fundet vej til centeret, går i store buer uden om hinanden. Overalt er nedrullede gitre. Enkelte steder kan man ane skygger af ansatte, der bevæger sig rundt i butikkerne for lige, at få det sidste på plads inden en endelig nedlukning.