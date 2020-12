Lyngby Storcenter er lukket: Se her, hvilke butikker der har åbent

Magasin og Lyngby Storcenter er lukket fra morgenstunden, og lige nu er man i gang med begge steder at danne sig et overblik. I Lyngby Storcenter er man i gang med at få præciseret, hvilke butikker der kan holde åbent.

Som det ser ud nu, ser det ud til, at følgende butikker holder åbent frem mod jul. Nogle dog med varierende åbningstider:



Føtex

Apoteket

Matas

Sv Michelsen

Summerbird

Vinspecialisten

Normal

7 Eleven

Optikere (kan holde åbent, men vi har ikke fået melding)

"Jeg har virkelig ondt af kunderne og butikkerne. Tæppet er revet væk under dem. Man kan støtte butikkerne i centret ved at købe Lyngby Storcenters gavekort online. Når vi åbner, vil det jo være til et udsalg, og her vil gavekort have en god værdi," siger Lyngby Storcenters marketingsdirektør, Sofie Brammer, til Det Grønne Område:

"Mere end nogensinde skal man nu tænke på, hvordan man kan støtte de lokale butikker. Dels de, der er åbne, og dels de, der er lukket og åbner igen efter nytår."

Selv om størstedelen af Lyngby Storcenter nu er lukket ned, vil der stadig være åbent i parkeringskælderen. Der er stadig tre timers gratis parkering for de, der vil bruge butikkerne i centret og ellers handle lokalt i det centrale Lyngby.

Sofie Brammer oplyser, at man løbende opdaterer Lyngby Storcenters hjemmeside.