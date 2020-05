Lyngby Storcenter er klar til at åbne kl. 11

Driftpersonalet i Lyngby Storcenter har lige nu travlt med at sætte nye skilte for adfærd op, inden centret slår dørene op for kunderne kl. 11.

Åbningen sker efter alle sikkerhedsmæssige foreskrifter, understreger centret:

"Vi har naturligvis indført en række tiltag, som skal sikre at genåbningen kommer til at ske i overensstemmelse med myndighedernes anvisninger. Vi har indkaldt flere vagter, som skal hjælpe med at sikre at vi overholder alle myndighedernes anvisninger," skriver Lyngby Storcenter på sin hjemmeside:

"Vi har ligeledes opsat afstandsmærker, så vi kan holde god afstand til hinanden, vores kundetællersystem sikrer, at vi aldrig er for mange i centret, og så har vi sprit flere forskellige steder i centret. Derudover er der skruet op for rengøringen, så alle flader bliver gjort rent og sprittet af flere gange om dagen."