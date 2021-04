Lyngby Stadions videre skæbne afgjort

Men her torsdag aften kan borgmester Sofia Osmani fortælle, at et bredt flertal i kommunalbestyrelsen har stemt for at gå videre med udbuddet af Lyngby Stadion.

Faktaark

Fakta om rammerne for en kommende udvikling af stadion - ifølge dagens politiske aftale:

Kommunalbestyrelsen har den 29. april 2021 besluttet, at forvaltningen skal arbejde videre med et udbud, hvor Lyngby Stadion ombygges til et lukket stadion, og hvor Idrætsbyen kan suppleres med mulighed for erhvervs- og boligbyggeri på op til 13.500 nye m2.

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning, vil forvaltningen i maj eller juni 2021 fremlægge sag i Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget om støjforskrift og plangrundlag for den kommende lokalplanlægning.

I forbindelse med det efterfølgende udbud, skal interesserede købere bl.a. fremlægge overordnet skitseforslag til et byggeri der opfylder krav iht. plangrundlaget.

Efter kommunalbestyrelsen har taget endelig stilling til udbudsresultatet og et muligt salg af Lyngby Stadion, vil forvaltningen sammen med den valgte køber udarbejde egentligt udkast til lokalplan, miljørapport mv. Forslag til lokalplan mv. vil blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Herefter vil kommunalbestyrelsen behandle de indkomne kommentarer og indsigelser og tage endelig stilling til, om der kan vedtages en lokalplan, der muliggør den ombygning og nybygning som køber har ønsket.