Første spadestik til udvidelsen af Lyngby Stadion vil formentlig først blive taget i starten af 2022. Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Lyngby Stadion kommer først i udbud engang til næste år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lyngby Stadion kommer først i udbud engang til næste år

Sagen, der skal føre til salg af Lyngby Stadion og siden en udvidelse med boliger og tribune, er så kompleks, at den er udsat. Det ærgrer Friends of Lyngby.

Det Grønne Område - 22. oktober 2020 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Det bliver alligevel ikke i år, at en af de mere langvarige sager kommer et skridt videre. Det var ellers meningen, at Lyngby Stadion skulle sendes i udbud med henblik pået salg af stadion med dertilhørende udvidelse med både boliger og ny tribune.

Sagen blev væsentligt forsinket, da kommunalbestyrelsen bad Ankestyrelsen vurdere, om kommunens sagsbehandling og hensigter med et udbud er i orden.

Ankestyrelsen var mægtig længe om at vende tommelen opad, og da sagen om et udbud tilsyneladende er mere end normalt kompliceret, betyder det, at Lyngby Stadion tidligst kommer i udbud i 2021.

Det var et rent tilfælde, at forsinkelsen af sagen kom til offentlighedens kendskab. Nyhden gemte sig nemlig langt inde på kommunens hjemmeside under fanen Politikerspørgsmål. Her er der først nu kommet svar på det spørgsmål, som konservative Charlotte Shafer stillede midt i september. Spørgsmålet var helt enkelt:

"Hvor langt er forvaltningen m.h.t. at forberede materiale vedr. et udbud af opvisningsstadion i Lyngby Idrætsby," lød spørgsmålet fra Shafer.

Svaret kom lidt over en måned senere, og set med Lyngby Boldklub-øjne var det på ingen måde opløftende:

"Forvaltningen har i.f.m. seneste forelæggelse vedr. emnet i 1. halvår 2020 for det politiske niveau oplyst, at der på det da foreliggende grundlag tidligst forventes at kunne foretage et udbud primo 2021."

Ærgerlige Friends Denne udmelding fra kommunen er noget af en streg i regningen for ejerne af den professionelle afdeling af Lyngby Boldklub, Friends of Lyngby. En overrasket - men også realistisk - administrerende direktør, Andreas Byder, siger til Det Grønne Område:

"Vi er overraskede og lidt ærgerlige, for vi havde troet og håbet, at udbuddet ville komme her henover efteråret, sådan som kommunen selv havde stillet i udsigt. Men når det er sagt, så har vi helt overordnet forståelse for, at det er en meget kompliceret proces," siger han - og fortsætter:

"Vi har ikke fået mere information end det, vi har kunnet læse os til. Men vi forestiller os, at kommunen arbejder med en masse juridiske og tekniske aspekter i denne sag. Kommunen lægger stor vægt på, at udbuddet både juridisk og teknisk er, som det skal være, og vi deler opfattelsen af, at det er vigtigere end, at det kommer hurtigt i udbud."

Imponeret borgmester Borgmester Sofia Osmani (K) er imponeret over, at forvaltningen kan få udbudsmaterialet klart til starten af 2021, siger hun til Det Grønne Område.

"Der er mange forhold, der skal afklares inden et udbud. Sagen er meget kompleks, og vi har et ønske om at sikre udviklingen i området også efter et salg. Vi måtte vente lidt længere end forventet på Statsforvaltningens udtalelse, men jeg mener, at det var givet godt ud. Det samme er den tid, vi nu bruger på udbudsmaterialet. Laver vi et udbud, før alle aspekter er afdækket, risikerer vi jo at stå tilbage med en rigtig dårlig sag," understreger hun:

"Jeg synes egentlig, at det er imponerende, at det kan nås til primo 2021. Sagens kompleksitet taget i betragtning."

Viceborgmester og formand for Byplanudvalget, Simon Pihl Sørensen (S), er enig:

"Jeg vil ikke blande mig i sagsbehandlingen. Jeg har tiltro til, at forvaltningen bruger den tid, der skal til. Udbud af den karakter er komplicerede," siger han til Det Grønne Område.

Charlotte Shafer er ikke vendt tilbage på Det Grønne Områdes spørgsmål, om hun er tlifreds med svaret på hendes politikerspørgsmål.

Før der overhovedet kan bygges, skal der laves et udbud, stadion skal sælges, et projekt præsenteres, en lokalplan skal laves og godkendes. Hele denne proces vil tage et års tid. Et første spadestik vil formentlig først kunne tages i starten af 2022.