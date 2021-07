Lyngby Stadion i udbud: Friends of Lyngby inviterer naboerne til at hjælpe med at udforme bud

Se billedserie Senest inden årets udgang har kommunalbestyrelsen besluttet, hvem der får lov til at købe Lyngby Stadion. Foto: Rasmus Falck Larsen Foto: Rasmus Falck Larsen, Lyngby Boldklub

Lyngby Stadion sælges inden årets udgang, og Friends of Lyngby inviterer naboerne til at være med til inspirere til det bud, boldklubbens professionelle afdeling vil komme med.

Det Grønne Område - 06. juli 2021 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

30 års kamp er slut nu. Og resultatet var det rigtige. I hvert fald, hvis man spørger ejerne af Lyngby Boldklubs professionelle afdeling, Friends of Lyngby.

Langt om længe har kommunalbestyrelsen - eller rettere: et flertal i kommunalbestyrelsen - besluttet at sende Lyngby Stadion i udbud. Et udbud, som Friends of Lyngby vil byde ind på, så stadion kan komme på klubbens egne hænder. Et udbud, som vil betyde, at stadion vil komme til at opfylde DBU's krav.

Et udbud, som ifølge direktør Andreas Byder, Lyngby Boldklub A/S, er en livsnødvendighed for klubben. Han siger til Det Grønne Område:

"Vi er sindssygt glade og stolte. 30 års kamp med forskellige ejere, der har prøvet at forklare kommunen, at det her er livsnødvendigt - nu er det lykkedes," jubler han:

"Det betyder, at vi kan fremtidssikre klubben og faciliteterne - og også det, at vi kan opretholde licensen til at spille i den højeste danske række. Det er ikke sjovt at spille i næstbedste række og vide, at man ikke kan rykke op i den bedste. Så nu kan vi komme i gang med at indhente dem, der fik egne stadions for 30 år siden: København og Nordsjælland."

Rent praktisk skal vi om på den anden side af sommerferien, før et udbud af salg af Lyngby Stadion kommer til at finde sted. Kommunen regner med, at det sker i slutningen af august. Udbudsperioden vil vare i to en halv måned - frem til midten af november. Nogenlunde samtidig med kommunalvalget.

Det bliver først ved udgangen af 2021, at en endelig politisk beslutning om et eventuelt salg kan finde sted, og det vil således blive en af den siddende kommunalbestyrelses sidste opgaver at beslutte, hvem der får lov til at købe Lyngby Stadion.

FAKTA Afstemningsresultat 16-5

For stemte: 16



Konservative 10, Socialdemokratiet 2 (Dorthe Minna Hansen og Ib Carlsen), Radikale 2, SF 2



Imod stemte: 5

Enhedslisten 1, Socialdemokratiet 2 (Bodil Kornbek og Silas Mudoh), Henriette Breum (UP) og Inge Sandager (UP))

Undlod at stemme: 0





Tidsplan

Annoncering af et udbud for salg af Lyngby Stadion forventes at ske inden udgangen af august 2021. Udbudsperiode forventes at løbe frem til medio november 2021 og med en tilbudsfrist ligeledes medio november. Den endelige beslutning om et eventuelt salg kan dermed behandles af kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2021 med henblik på indgåelse af betinget købsaftale i februar 2022. Udbuddet offentliggøres bl.a. på kommunens hjemmeside: www.ltk.dk 16 Friends byder I den næste måneds tid skal Friends of Lyngby forberede et bud på Lyngby Stadion.

"Vi har ikke lavet et projekt endnu. Vi har slået lidt streger, lavet lidt skitser. Men vi skal gennemgå udbudsmaterialet," siger Andreas Byder - og inviterer naboerne til stadion indenfor i maskinrummet:

"Vi har en appel til naboerne: Lad os gøre det sammen. Vi vil søge dialog - hvis det ikke bliver for skingert. Hvad kan vi gøre for, at det her bliver det bedst mulige projekt for alle? Det skal vi gøre lige efter sommerferien. Det gælder også foreningerne i byen: Meld ind. Lad os få lavet noget, som alle kan være stolte af, og som alle kan få gavn af," siger Byder til Det Grønne Område og løfter en lille smule af sløret for, hvem Friends of Lyngby godt kan tænke sig:

"Kommercielt håber vi at kunne tilbyde faciliteter til byens store virksomheder. For det betyder også alverden for os. Det er eksempelvis en ordentlig sponsorlounge. Og så har vi en drøm om, at Lyngby Stadion skal være åben syv dage om ugen og ikke kun i weekenden - med de mødefacliliteter, som byen sukker efter."

Et lukket stadion Stadions tilskuerkapacitet sættes ned fra 10.000 til 6.500, besluttede flertallet i kommunalbestyrelsen. Samtidig lukkes Lyngby Stadion af i alle fire hjørner.

"Det forventes, at Lyngby Stadion ombygges til et lukket stadion for at realisere visionen om et tidssvarende opvisningsstadion, der fortsat kan anvendes til fodbold på højt niveau, og ud fra hensynene til at sikre en arkitektonisk harmonisk og kompakt konstruktion af Lyngby Stadion, således at lys og støjgener mindskes mest muligt," skriver kommunen på sin hjemmeside.

Alle tilskuertribuner bliver overdækkede.

Samtidig skal der opføres boliger på stadion. Men der må højst bygges 13.500 nye kvadratmeter til studie-/ungdomsboliger, seniorboliger, kontor- og serviceerhverv - herunder 1.500 m² til et kommunalt lejemål til træning/genoptræning og vejledning.

"Særligt vedrørende boliger er det hvert år en udfordring for studerende at finde at egnede boliger i Lyngby-Taarbæk, og der er også et stigende behov for studieboliger i geografisk nærhed af DTU," forklarer kommunen på sin hjemmeside om beslutningen om at opføre boliger på stadion:

"Lyngby Idrætsby er beliggende i umiddelbar nærhed af DTU og flere andre uddannelsesinstitutioner, De studerende vil dermed kunne få den efterspurgte korte afstand til uddannelsesinstitutionerne. Ligeledes opleves en stigende efterspørgsel på seniorboliger - særligt boligbebyggelser med et antal boliger, som kan danne basis for fællesskaber."