Lyngby Stadion: Politiske reaktioner

Der er glæde og lettelse at spore fra politisk hold efter, at kommunalbestyrelsen torsdag aften sagde ja til at gå videre med det udbud, som resulterer i et salg af Lyngby Stadion.

En historisk dag. En god dag for kommunen. Tilfredshed. Og håb om, at der ikke kommer nye påfund, som forsinker stadionprojektet yderligere.

"En virkelig god dag for kommunen, fodbold, unge og ældre. Og ja i den grad også for kommunens økonomi. Færre boliger end dem, det kan bygges i dag. Endelig mulighed for fodbolden kan vilkår, der tilnærmelsesvis kan måle sig med andre kommuner," siger viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S) til Det Grønne Område.

Konservative

Hos kommunalbestyrelsens største parti, Konservative, er man tilfredse med resultatet, fortæller gruppeformand Richard Sandbæk til Det Grønne Område:

"Som gruppeformand for den konservative gruppe er jeg glad for den meget direkte drøftelse, vi har haft i gruppen. Vi er 10 gruppemedlemmer med en selvstændig mening, men det positive ved en velfungerende politisk gruppe, er at vi efter stærke diskussioner kan bøje os mod hinanden og stå samlet som et parti sådan er politik," siger han:

"I en vanskelig sag er det vigtigt med et bredt forlig det kan andre partier lære en hel del af, når man tænker på det spinkle flertal, der sagde ja til letbanen uden at ville lytte til os Konservative."

"Jeg er tilfreds med at der kommer en udbudsrunde og meget tilfreds med, at der er blevet lyttet til Konservative, så vi kan få ungdomsboliger og forhåbentlig også flere seniorboliger, hvilket der er et stort behov for - og at vi kan arbejde på at få samlet en række kommunale aktiviteter under et tag såsom mobilitetsklinik, sundhedspleje og vores pædagogisk psykologiske rådgivning," siger Richard Sandbæk:

"Et stort tak til alle borgere for den debat der hidtil har været, og der er blevet lyttet til både de borgere, der var for et byggeri, og de borgere, der var imod et byggeri."

Radikale

Der er også glæde hos Radikale. Gruppeformand Gitte Kjær-Westermann udtaler:

”Det er en historisk dag. I aften har vi besluttet at gå videre med et udbud af stadion! Det er vigtigt, for Lyngby Stadion er en af kommunens flagskibe, og boldklubben bidrager positivt til vores børn og unges aktive foreningsliv. I RV har vi forståelse for bekymringerne," siger hun:

"Med den løsning, der ligger, har vi forsøgt at tage så mange hensyn som muligt, hvilket betyder, at vi har kunnet lande en bred aftale. Det er vi glade for i så vigtig en sag. Udbuddet lægger op til et nyt stadion, som begrønnes, støjdæmpes og bliver tildækket, så der bliver mindre støj og lys end i det eksisterende, og der bliver opdaterede faciliteter, også for breddeidrætten."

"Der lægges op til både studieboliger og ældreboliger. De ikoniske huse ud mod Lundtoftegårdsvej bevares. Der må ikke parkeres mod vest, ikke være vinduer mod vest, osv. Det har været en lang, lang proces, mange forhandlinger, mange borgerhenvendelser, mange input og ønsker, også modsatrettede. Det er godt, for alle, at der nu endeligt er truffet en beslutning, så vi kan komme videre," siger Gitte Kjær Westermann.

SF

Hos SF er gruppeformand Sigurd Agersnap også glad. Men ikke kun...

"Jeg er glad for, at et bredt flertal vil arbejde videre mod et udbud. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i SF var klar til at sende sagen i udbud nu, men vi har arbejdet med den her sag i tre år, og så er det ikke en måned fra eller til, som skal skille os," siger han til Det Grønne Område:

"Det vigtigste for mig at se er, at der ikke nu kommer nogle nye krav eller påfund ind i udbuddet, som gør at et udbud eller køb af stadion urealistisk. Det kam vi ikke være med til," siger han:

"Man kan vel sige, at sagen er sparket til hjørne. I den rigtige ende godt nok, men den blev ikke sparket i mål, som jeg havde håbet. Det håber jeg, at vi kan gøre på næste kommunalbestyrelsesmøde."