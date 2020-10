Efter blot få uger i Lyngby Storcenter kan Hungry Dane bryste sig af at have skabt Danmarks mest innovative burger netop til Lyngby.

Lyngby Royal er Danmarks 'mest innovative burger'

I sidste uge blev det så endelig offentliggjort på Copenhagen Burger and Beer Festival, at dommerne Den Skaldede Kok, Jamie Lee fra Bloomberg, Martin Becker Rasmussen fra Go Morgen Danmark, kogebogsforfatter Pia Brixved, Jorge Raminez, Burger Freaks @burgerdudes fra Stockholm og David Kikillus Michelin Stjerne Kok fra No Name, Berlin, havde valgt, at Lyngby Royal er Danmarks mest innovative burger.