30 mio. kr. er afsat til at få Lyngby Omfartsvej i god og forsvarlig stand. Arkivfoto

Lyngby Omfartsvej: Slut med at være 'trafik-farlig' og 'yderst kritisk'

Kommunalbestyrelsen sætter nu penge af til at få Lyngby Omfartsvej i god og ordentlig stand. Besparelser gennem årene rammer kommunen som en boomerang, vurderer trafikforsker.

Det Grønne Område - 08. juni 2020

Over en årrække har Lyngby Omfartsvej fået lov at forfalde, og konsekvenserne af den manglende vedligeholdelse er alvorlige, viser undersøgelser.

Det drejer sig blandt andet om et trafikfarligt autoværn. Vejbrønde og stikledninger, der udgør en trafiksikkerhedsmæssig risiko. Og stentab og revner i belægningen på vejen, som er yderst kritiske.

"Det er det niveau, man generelt kan forvente af kommunale veje, og det er ikke godt nok," siger trafikforsker Lars Bolet, der har læst sagsfremstillingen, til Det Grønne Område.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), medgiver, at Lyngby Omfartsvej er i alt for dårlig stand.

"Vejens dårlige stand er dybt problematisk ikke kun for kommunen, men for hele trafikken til og fra København," siger han.

Akutte opgaver På Lyngby Rådhus, hvorfra man ser Omfartsvejen sno sig tværs gennem Lyngby-Taarbæk Kommune, blev kommunalbestyrelsen i sidste uge enige om at bruge 30 mio. kr. over fire år.

Pengene går til at få Omfartsvej i ordentlig stand startende med akutte opgaver som autoværn, oprensning af rabatter, vejens afvanding og slidlagsarbejdet.

"Efter udførelse af de akutte opgaver, forventes Omfartsvejen at være i god og forsvarlig," vurderer forvaltningen.

Det akutte arbejde forventes færdigt næste år, vurderes det.

Dyrere regning Besparelser på vedligeholdelse af veje, som Lyngby-Taarbæk Kommune siden 2012 har foretaget, vender tilbage med større kraft og rammer kommunen i nakken.

For da Lyngby-Taarbæk Kommune i forbindelse med kommunalreformen i 2007 overtog ansvaret for Lyngby Omfartsvej fra amtet, var amternes veje generelt i "helt fornuftig stand", fortæller Lars Bolet.

"Forudsætningerne for at kunne videreføre en fornuftig stand af de overdragne amtsveje har været til stede," vurderer hun.

Et kig på Lyngby Omfartsvej - og de tekniske undersøgelser af vejen - fortæller dog en historie om uindfriede forudsætninger. Og det kommer til at koste kommunen mere, end hvis man ikke havde sparet på vedligeholdelsen til at starte med.

"Som jeg forstår det ud fra sagsfremstillingen, har Lyngby-Taarbæk Kommune valgt at spare 12,5 procent af de overførte midler til de modtagne amtsveje. Hvis det har ført til, at vejene i løbet af et år har haft et forfald, der ikke fuldt ud er rettet op, så vil forfaldet accelerere i de efterfølgende år," siger han og fortsætter:

"Med andre ord: Sparer man én mio. kr. hvert år i fem år, så kan man ikke nøjes med at tilføre fem mio. kr. ekstra i det sjette år, men skal måske i stedet for supplere med otte eller 10 mio. kr. Og lader man spøgen forløbe over 13 år, så bliver det dyrt. Men så har man forhåbentlig i mellemtiden haft pengene investeret så fornuftigt, at man har råd til at betale regningen. Hvis ikke man har det, ligger man, som man selv har redt," siger han.

"Jeg er overbevist om, at de gode mennesker i forvaltningen, som har forstand på veje, har gjort opmærksom på problemerne og protesteret over, at politikerne har sparet pengene væk," siger han.

Staten bør overtage Lyngby-Taarbæk Kommune står dermed med en større regning. En regning, som Sigurd Agersnap håber, at staten overtager.

"Vejen bruges jo især af folk nordfra til at komme til og fra arbejde, og derfor står kommunen lige nu med et problem, som i virkeligheden burde håndteres af staten. Lyngby-Taarbæk Kommune hverken kan eller bør stå for vedligehold af en motorvej, og vejarbejdet vil uden tvivl forsinke trafikken i en periode," siger han og fortsætter:

"Det er skævt, at Lyngby-Taarbæk Kommune, som det eneste sted i landet skal stå for vedligeholdet af en motorvej. Det håber jeg nogle i Folketinget vil være med til at ændre, når der skal forhandles infrastrukturaftale i år."

Det er dog et ønske, der ikke tidligere er opfyldt.

"Det er ikke sket tidligere, at staten har overtaget en motorvejsstrækning fra en kommune. Det kræver et flertal i Folketinget, og det kan man selv tage bestik af, om man tror på," siger Lars Bolet.