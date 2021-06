Lyngby Kanoklub havde medvind i Silkeborg

Regattaen dannede grundlag for udtagelse til det danske landshold til de nordiske mesterskaber, og resultatmæssigt gik det fint for klubben.

Lyngby Kanoklub red på høje bølger i weekenden. Silkeborg Regattaen er en åben regatta for alle danske klubber, og her var Lyngby Kanoklub godt repræsenteret.

Nicolai Mørcke kæmper stadig for at repræsentere Danmark ved VM, som afvikles på Bagsværd Sø 14.-20. september. Det blev til en andenplads i enerkajak over 1000 meter, og det samme på 500 meteren efter den bomstærke Silkeborg-roer Thorbjørn Rask.

Sidste chance for VM-udtagelse er ved de danske mesterskaber i Holstebro fra den 27. til 29. august.

Camila Beck viste styrke i enerkajak over 1000 meter, hvor hun blev en flot nummer 1. Det blev også til en førsteplads i toerkajak over 500 meter med makkeren Astrid Christensen fra naboklubben 361.

Efterfølgende blev Camila Beck udtaget til de Nordiske Mesterskaber, og det samme gjorde Astrid Reinholdt, som også viste stor styrke ved at vinde damernes 5000 meter. Frederikke Matthiesen er allerede udtaget til NM.

Rasmus Knudsen og Frederikke Matthiesen er begge på vej til EM for U23, som afvikles i Poznan i Polen. Her skal Frederikke Matthiesen repræsentere Danmark på 200 og 500 meter. Rasmus Knudsen skal kun ro firekajak.

Philip Knudsen var i weekenden i Paris til World Cup i maraton, og på den lange distance var der over 40 tilmeldte. Lyngby-roeren gjorde et godt indtryk ved at besætte 8. pladsen.

Næste store mål for Philip Knudsen er EM i Moskva i dagene den 7.-12. juli.