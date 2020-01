Rikke Nielsen sammen med de tre frontfigurer i tv-udsendelsen. Forrest datteren Magda. Foto: Foto: TV2

Lyngby Håndbold Klub får sin helt egen LykkeLiga

I næste uge skyder Lyngby Håndbold Klub gang i lokal afdeling af det landsdækkende fællesskab for børn med udviklingshandicap

Det Grønne Område - 24. januar 2020 kl. 16:47 Af Mikael Østergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For to år siden var der blot en enkelt klub. I dag er der 55 klubber med 810 børn. Der er oprettet klubber på Færøerne og Grønland, og der er interesse fra lande som Norge, Sverige, Tyskland og Kroatien. Vi taler om LykkeLiga, skabt af den tidligere landsholdsspiller Rikke Nielsen fra Aalborg.

I 2009 nedkom Rikke Nielsen med datteren Madga, der var født med Downs syndrom. Mange år senere ville Madga gerne spille håndbold, men det var ikke muligt i en almindelig klub. Derfor tog Rikke Nielsen affære og grundlagde Aalborg Kidz for børn med udviklingshandicap.

Ideen spredte sig som ringe i vandet, og med økonomisk støtte fra fonde og virksomheder kunne Rikke Nielsen sige sit job som sygeplejerske op for at arbejde fuldtids i LykkeLiga. I 2018 blev hun hædret med Danskernes Idrætspris 2018 for sit initiativ til et landsdækkende fællesskab for børn med udviklingshandicap og deres familier.

Siden er en dokumentar om LykkeLiga blevet vist på TV2, og Nicolai Jacobsen er blevet valgt til landstræner. Finere kan det næsten ikke blive.

Lyngby HK venter spændt Nu kommer LykkeLiga også til Lyngby Håndbold Klub, der opretter et hold for børn med udviklingshandicap i alderen 5-16 år.

”Vi blev kontaktet af Rikke Nielsen, der spurgte, om det ikke var noget for os. Og det var det naturligvis. Det er et fantastisk koncept, som også klubbens andre spillere kan lære noget af”, forklarer Lyngby Håndbold Klubs formand, Thomas Kirk, der er spændt på, hvor mange børn, der møder op:

”Vi har kontaktet en række specialskoler i Lyngby og omegn og på anden måde slået på tromme for idéen og er nu spændt på, om det virker. Men vi er indstillet på at starte op i det små med 2-3 spillere og er villige til at give konceptet tid til at vokse”.

Erfarne trænere Træningen er lagt i hænderne på to erfarne trænere, Christina Sørensen, der i forvejen træner Lyngbys U17-piger, og klubbens tidligere formand, Helle Bøg, der træner Lyngbys U15-piger.

Træningen foregår i Lyngbyhallen hver tirsdag kl. 17. Første dag er tirsdag den 28. januar kl. 17 i hal 1.

Man behøver som forælder ikke at være aktiv i træningen, men skal være til stede i hallen under træningen, så man kan hjælpe med at guide sit barn, så det bliver en positiv oplevelse. Hele februar er gratis prøveperiode.

Yderligere information og tilmelding på hebh@gentofte.dk