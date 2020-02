Lyngby Gymnasium havde anmodet Regionsrådet om færre klasser på blandt andet Nærum Gymnasium. Det ønske har man fået opfyldt. Betydningen af beslutningen er dog endnu usikker. Arkivfoto Foto: Kim Skipper Pedersen

Lyngby Gymnasiums ønske opfyldt: Færre elever på Nærum Gymnasium

Om optageloftet kommer Lyngby Gymnasium til gode er for tidligt at sige noget om, siger uddannelsesdirektør for gymnasiet. På Nærum Gymnasium undrer man sig over beslutningen

Det Grønne Område - 21. februar 2020 kl. 11:54 Af Mikkel Svinth Rødgaard og Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i regionsrådet under Region Hovedstaden besluttede i sidste uge, at der skal lægges loft over optagekapaciteten på en række af Region Hovedstadens gymnasier.

Lyngby Gymnasium var blandt de gymnasier, som ønskede et loft over optagekapaciteten på omkringliggende gymnasier. Nærmere bestemt drejede det sig om Virum Gymnasium, Odrup Gymnasium og Nærum Gymnasium.

Og blandt de gymnasier, som får loft over antallet af pladser er netop Nærum Gymnasium, som til næste år kun får lov at oprette 13 klasser, hvor man sædvanligvis har optager 14 og har ansøgere til endnu flere.

Gymnasierne er nemlig udfordret af faldende elevtal i Region Hovedstaden, og det efterlader de mindre søgte gymnasier med faldende elevtal og for enkelte gymnasier med så få elever, at de har vanskeligt ved at fortsætte som uddannelsessted, lyder en del af begrundelsen for beslutningen i en pressemeddelelse fra Regionsrådet.

Tvivl om betydning Hos Lyngby Gymnasium glæder man sig, selv om man havde håbet, at udfordringen kunne være klaret gymnasierne imellem.

"Jeg er glad for, at der taget politisk stilling til overkapaciteten på stx-gymnasierne i Region Hovedstaden. Man skal dog huske, at der er tale om en indstilling til Undervisningsministeriet, der har det endelige ord i sagen. I øvrigt havde jeg hellere set, at gymnasierne havde løst problemet selv. Det forslog jeg på et møde i det forpligtende samarbejde mellem rektorerne i starten af december, men det var der ikke stemning for," siger uddannelsesdirektør for U/Nord, som Lyngby Gymnasium er en del af, Ivar Lykke Ørnby.

Om beslutningen får betydning for antallet af ansøgere er for tidligt at sige, vurderer han.

"Det er svært at sige noget om, før vi ser søgetallene. En lavere samlet kapacitet kan betyde, at eleverne i højere grad får et tilbud i deres nærområde, men om det kommer Lyngby Gymnasium til gode afhænger af, hvordan eleverne har prioriteret deres ansøgninger. Det er jo kun ansøgere fra oversøgte gymnasier, der fordeles til andre gymnasier og når de fordeles, sker det efter afstand til skolen," siger han.

Ærgrelse og forundring På Nærum Gymnasium ærgrer beslutningen rektor Niels Hjølund Pedersen.

"Jeg synes det er ærgerligt, hvis der er elever, som gerne vil gå på Nærum Gymnasium, som ikke kan komme til det. Derfor har vi kæmpet for at få lov at blive ved med at have det samme antal elever, vi har haft de sidste fem år. Et antal, som vi både har lærere, lokaler og ansøgere til," siger han og fortsætter:

"Vi har afvist elever i alle årene, fordi der er flere, som gerne vil gå på Nærum Gymnasium, end vi har pladser til. Og vi undrer os også over beslutningen, fordi det jo ikke er sådan, at vi henter elever langvejs fra. Vi rekrutterer vores elever fra lokalområdet, " siger Niels Hjølund Pedersen.

