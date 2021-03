Lyngby Boldklubs yngste debutant nogensinde forlænger til 2023

Med sine dengang 16 år og 3 måneder blev Lauge Sandgrav i december den yngste debutant i Lyngby Boldklubs historie, da han fik 45 minutter på banen i pokalkampen mod SønderjyskE.

Dermed slog han den hidtidige rekordholder, Jens Odgaard, der for et par år siden blev solgt til italienske Inter for 10 millioner kroner, med næsten fire måneder.