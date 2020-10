Lyngby Boldklub udlejer Magnus Westergaard til Hvidovre IF

Det er længe siden, at Magnus Westergaard har spillet superligafodbold, og for at give ham mere spilletid har Lyngby Boldklub udlejet ham til Hvidovre IF frem til årsskiftet.

”Vi er glade for at kunne lave et aktivt lejemål, så Magnus får den førsteholdserfaring, han skal bruge på kort bane for at træde det sidste stykke ind på næste niveau. Vi glæder os til at følge hans udvikling i Hvidovre og ser frem til, at han kommer hjem og hjælper os til at overleve i Superligaen i foråret”, siger sportschef Birger Jørgensen.