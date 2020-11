Lyngby Boldklub-talent forfølger sin amerikanske drøm: 'Jeg ser det som en kæmpe mulighed'

Mikael Torpegaard er et lokalt eksempel på den udvikling. Den 26-årige tennisspiller fra Lyngby Tennis Klub rejste for fem år siden til Ohio State University og ligger i dag nr. 168 på verdensranglisten.

I de senere år er talentfulde danske tennistalenter i hobetal draget over Atlanten for at udleve drømmen om en tenniskarriere på et college i USA.

Nu søger også fodboldspillere til USA for at kombinere uddannelse og sportslige ambitioner.

I sommer forlod 19-årige Tobias Bak Lyngby Boldklub til fordel for Muskegon College i Michigan, hvor han har fået et scholarship via rekrutteringsfirmaet Nordic Sport Scholarship Association (NSSA), der rådgiver danske talenter med ambitioner om at dyrke deres sport på et amerikansk universitet.

Tobias Bak kom til Lyngby Boldklub fra Tårnby i 2015.

”Vi havde forinden fulgt ham et stykke tid. Tobias har et rigtig, rigtig godt spark og er lynhurtig. Han startede som offensivspiller for os og lavede en masse mål. De sidste par år udviklede han sig til en offensiv højreback, men manglede lidt fysisk til at tage skridtet til senior med det samme. Forhåbentlig får han en masse ud af sit ophold i USA”, lyder skudsmålet fra Nicas Kjeldsen, talentchef i Lyngby Boldklub.

Tobias Bak var en af stamspillerne på Lyngbys U19-hold, men havde ambitioner om at kombinere professionel fodbold med en uddannelse på højt akademisk niveau. Derfor kontaktede han NSSA for at komme på college i USA og udleve sin drøm.

”Jeg har en kæmpe vindermentalitet, og med agenter og trænere, som kigger på vores kampe, ser jeg mit collegeophold som en kæmpe mulighed for at blive draftet og komme videre med en professionel karriere”, siger Tobias Bak.