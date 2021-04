Se billedserie Her ses den flyer, som Stadiongruppen har delt ud - og hvor et kommende Lyngby Stadion sammenlignes med Parken i København. Vinder Lyngby Boldklub et udbud, vil stadion dog ikke komme til at ligne Parken, siger Friends of Lyngby.

Lyngby Boldklub siger fra over for skræmmekampagne

I Friends of Lyngby håber man ikke, at man mister den lokale opbakning efter den kampagne, som modstanderne af et moderniseret Lyngby Stadion har kørt.

Det Grønne Område - 21. april 2021 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Et stykke papir med overskriften 'Kunne du tænke dig denne udsigt fra din have?' - krydret med et billede af det mastondontbyggeri, der på Øster Allé i København afløste det gamle Idrætsparken.

Det er, hvad mange beboere, parkerende og andre i området omkring Lyngby Stadion er blevet præsenteret for i den kampagne mod moderniseringen af stadion, som den selvbestaltede Stadiongruppen står for.

En kampagne, som blandt andet har fået mere end 1.000 mennesker til at skrive under på deres modstand mod planerne om et udbygget superligastadion på størrelse med Parken, som kan tage tæt på 40.000 tilskuere. Et stadion med 300 boliger. Et stadion, hvor der skal afholdes store koncerter.

Ejerne af superligaklubben Lyngby Boldklub, Friends of Lyngby, lægger ikke skjul på, at man vil byde på stadion, når det på et tidspunkt kommer i udbud.

I et læserbrev i sidste uges udgave af Det Grønne Område forsøgte man fra Friends of Lyngbys side at tage til genmæle mod det, man kalder en usaglig debat, som ikke er funderet på fakta.

Planen - fortæller Friends of Lyngby - er ikke et kæmpemæssigt stadion, men et nedskaleret stadion med plads til højst 6.-8.000 tilskuere. Et stadion med studie- og akademiboliger samt et sundhedshus, der blandt andet skal rumme et lægehus.

Friends of Lyngby understreger i læserbrevet og også over for Det Grønne Område, at der hverken skal bygges i Badeparken på hjørnet af Lundtoftevej og Sorgenfrigårdsvej.

Der skal - hvis det altså bliver Friends of Lyngby, der vinder det udbud, som formentlig er på vej om ikke alt for længe - heller ikke bygges på eller nedlægges boldbaner, som modstanderne af stadionbyggeriet ligeledes har påstået.

Et familiestadion Årsagen til, at stadion overhovedet skal i udbud og sælges fra, er, at tilskuerpladserne skal overdækkes, og stadion skal være lukket af i hjørnerne, hvis det fortsat skal kunne bruges til suprligafodbold. Udgifterne, som Lyngby-Taarbæk Kommune som ejer af stadion, skal afholde. Hvis ikke Lyngby Stadion sælges fra.

"År efter år hekser vi sammen med kommunen for at kunne leve op til de licenskrav, der er. Det er krav til storskærme, lounge, tv-rum, dopingrum og meget andet," fortæller Birger Jørgensen fra Friends of Lyngby og fastslår:

"Det er vigtigt, at vi kommer i gang nu, så stadion er klar til fremtidens krav. De fire overdækkede tribuner er det, som endegyldigt afliver Lyngby Stadion pr. 2028."

Direktør Andreas Byder understreger, at Lyngby Boldklub ikke ønsker et stort, prangende stadion, men et familiestadion med plads til 6.-8.000 tilskuere: "Hellere fylde stadion end have et halvtomt stadion. Det er målestokken for os. Det er det, vi går efter. Men det haster altså lidt. Hvis vi ikke kan opfylde de krav til et lukket, overdækket stadion, så kan vi ikke være her. Vores ejere skal vide det nu. Og jeg må indrømme, at vi ville hellere have vidst det for et år siden. Vi bliver ved med at levere penge til det her, men hvis der ikke er et lys for enden af tunnelen, er der ikke grund til at blive ved med dét," siger han - og fortsætter:

"Vi skal forlænge vores lejekontrakt på leje af Lyngby Stadion i 2023, og der er ikke grund til at lave en ny, hvis stadion ikke kommer i udbud. Så vi kommer slet ikke hen til 2028, før klubbens skæbne som superligaklub er afgjort. Der er ingen grund til at hælde flere penge i, hvis det ikke bliver til noget. Indtil videre har vi i ejerkredsen brugt 50 mio. kroner på projektet."

Han afviser helt at flytte Lyngby Boldklub til et stadion udenfor kommunen:

"Vi er fra Lyngby. Vi er i Lyngby. Det er her, vi ønsker at være."

En genial løsning "Da Friends of Lyngby overtog her, var der to hovedopgaver: At undersøge, om man kunne fortsætte på Lyngby Stadion, og så få byen med. Det sidste er vi lykkedes fint med. Derfor har vi jo heller ikke undersøgt alle mulige andre steder. Det giver ikke mening at få byen med og så spille i Ballerup," siger Birger Jørgensen:

"Det her ude er en genial løsning. Politikerne skal have ros for at have tænkt denne geniale løsning, som giver bedre muligheder for at løse udfordringer med studieboliger og sundhedshus. Der bygges et mindre og ikke større stadion, og kommunen slipper for drift, vedligeholdelse og for at leve op til nye licenskrav hvert år," siger han:

"Lokalplanen, som den ser ud i dag, gør, at der kan bygges rigtig meget. Den nye model giver en ny lokalplan, hvor der kan bygges meget mindre. Hvis vi kan bestemme udbudet, skal der downsizes på stadion. Der skal lukkes af, så støjen bliver mindre end i dag. Man får bygget studie- og akademiboliger i stadionkroppen og ikke på boldbanerne eller i Badeparken, og det geniale er, at kommunen kan absorbere studieboliger. Vi får akademiboliger, som vi slet ikke har i byen - til tennisspillere, håndboldspillere, spejderledere - i et begrænset omfang," fortsætter han:

"Debatten om, hvad der skal være på grusparkeringen kan vi lukke ned én gang for alle: Studieboliger, akademiboliger, sundhedshus samt et opgraderet og downsizet stadion. Der er hverken planer om plejehjem eller daginstitution. Vi vil få liv - og ikke larm - i Idrætsbyen."

Andreas Byder er enig: "Vi mener oprigtigt, at det er genialt. Alle de penge, kommunen bruger på at hælde i Lyngby Stadion, kan de i stedet bruge på børnehaverne og plejehjemmene. Kommunen sparer drift og vedligehold, og man slipper for at skulle leve op til licenskravene. Eneste anden udvej, hvis stadion ikke kommer i udbud, er, at kommunen gør som Odense og Aarhus og smider 100 mio. kroner i, så stadion kan leve op til licenskravene."

Usagligt grundlag Hos Friends of Lyngby ærgrer man sig over underskrifterne, og at de bruges imod en modernisering af Lyngby Stadion.

"Vi er bange for, at underskrifterne er blevet indsamlet på et uoplyst grundlag, og at de nu bruges til at føre kampagne. Vi vil gerne dialog, men at bede folk om at skrive under på noget på baggrund af opslag, der er direkte faktuelt forkerte, det er ikke i orden," siger Birger Jørgensen.

Andreas Byder har det også stramt med den skræmmekampagne stadionmodstanderne har kørt, fortæller han. Ikke mindst den flyer, hvor et nyt Lyngby Stadion sammenlignes med Parken, gør indtryk på ham:

"Jeg bliver konfronteret med modstanden i nabolaget hver dag. Det er lige før, at folk tror på det - når man får sådan noget ind ad døren. Mange har skrevet under, fordi de ikke har lyst, at Parken skal ligge her," fortæller han:

"Jeg kan næsten ikke holde ud at tage op på skolen og hente mine børn. Mine forældres venner og gamle ansatte har skrevet under. Helt uden at vide, hvad det er, de har skrevet under på. Det er helt uhyrligt. De har fået noget ind ad døren, som har præget dem i forkert retning. Stadiongruppen har sat flyers fast i vinduesviskerne på medarbejdernes biler. Det, Stadiongruppen påstår, bliver jo en virkelighed, når ingen tager afstand fra det. Men det er jo så langt væk fra virkeligheden, som det kan være," siger han:

"Det er jo så usagligt, så jeg kan godt forstå, hvis politikerne ikke går ind i diskussionen. Det er mere mit eget pesolige ry og rygter, jeg værner om og er nervøs for. Vi gør så meget for lokalområdet, men bliver alligevel kaldt boligspekulanter."

Hvornår Lyngby Stadion kommer i udbud, vides endnu ikke. Sagen har i månedsvis kørt bag lukkede døre.

