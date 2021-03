Lyngby Boldklub nedlagde de danske mestre

Cheftræner Carit Falch har på rekordtid forvandlet Lyngby fra et taberhold til et vinderhold.

Men han kunne også selv afslutte, Emil Nielsen, der i denne sæson er blevet voldsomt udskældt for sine mange afbrændere. Omkring den halve time var der ingen slinger i valsen, da Magnus Kaastrup sendte bolden på tværs til Emil Nielsen, som tæmmede bolden og i næste fase køligt passerede Jesper Hansen med en flad afslutning.

I den anden ende af banen havde Thomas Mikkelsen en fin redning på en afslutning fra Gustav Isaksen. I det 21. minut var Lyngby tæt på en føringsmål efter et boldtab af Erik Sviatchenko, men Jesper Hansen fik fistet Magnus Kaastrups afslutning til hjørnespark.

Allerede efter seks minutter kom det første tegn på noget stort, da Emil Kornvig i et hurtigt modangreb løb en halv bane og kom fri til skud, men desværre ramte bolden skævt.

Fra første fløjt pressede Lyngby modstanderne over hele banen, gav ingen plads til FCN’s angribere, kom først på andenboldene og var lynende farlig på kontraangreb.

Vidste man ikke bedre, ville man tro, at tilskuerne var tilbage i Superligaen. En hundrede meter lang kø strakte sig langs sydsiden af Lyngby Stadion i timen op til kampen mod FC Midtjylland, men det var desværre en illusion. De mange ventende stod i kø for at blive coronatestet i Lyngbyhallen, og stadion stod gabende tomt, da kampen blev fløjtet i gang.

11 mod 9

Efter en meget bleg indsats i de første 45 minutter kom de danske mestre ud til 2. halvleg med et helt andet udtryk. Lyngby blev sat under voldsomt pres, og FC Midtjylland havde to kæmpe chancer.

Heldigvis faldt en uventet gave ned fra himlen, da FC Midtjyllands Gustav Isaksen forsøgte at filme sig til straffespark. Det kostede et gult kort, og da han havde et gult kort fra første halvleg, blev det vekslet til rødt.

Med en mand i overtal generobrede Lyngby herredømmet. Emil Nielsen brød uimodståeligt igennem på højre side, fandt Emil Kornvig, hvis skud blev reddet på målstregen af Erik Sviatchenko. Eller hvad? Linjevogteren holdt flaget nede, dommerens fløjte forblev tavs og tv-billederne kunne ikke afgøre, om bolden havde sneget sig over stregen.

Lyngby fortsatte den angrebsivrige taktik, og både Kevin Tshiembe, Magnus Warming og 2 x Jens Martin Gammelby var tæt på at øge føringen. Kun fantomredninger af den tidligere Lyngby-målmand, Jesper Hansen, holdt FC Midtjylland inde i kampen.

Fire minutter før tid fik Lyngby ekstra kræfter, da Nicolas Madsen som bageste mand blev udvist for at bremse en Lyngby-spiller i frit løb. Og i kampens sidste minut satte Magnus Warming trumf på ved at sparke bolden i kassen til 2-0.

Imponerende indsats af Lyngby, og med det spil er der realistisk håb om, at holdet kan overleve i Superligaen, selv om der stadig er et stykke op til Vejle og de andre konkurrenter.

Fuld honnør for Carit Falch, der i sin korte tid i trænersædet har fået det bedste frem i spillere som Kasper Enghardt, Kevin Tshiembe, Emil Kornvig, Jens Martin Gammelby, Magnus Warming og Martin Rømer. Og nu også Emil Nielsen.