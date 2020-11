Lyngby Boldklub i festhumør: 9-0 over Slagelse og måske årets mål

Superliga-klubberne kom på uventet overarbejde mod de undertippede modstandere i 3. runde af pokalturneringen.

FCK måtte nøjes med sejr på 2-1 over Avarta, FC Midtjylland vandt 1-0 over HB Køge, AaB vandt 2-1 over AB, Brøndby 1-0 over Ledøje-Smørum, SønderjyskE 1-0 over Skive, Randers 3-1 over Aarhus Fremad, og både Vejle og AGF måtte igennem straffesparkkonkurrence mod henholdsvis Brabrand og Kolding IF, inden sejren kom i hus. Og FC Nordsjælland tabte 0-2 til Hvidovre. Så gik det lidt nemmere for OB, der vandt 3-0 over Ballerup-Skovlunde.