Lyngby Boldklub holdt legestue med SønderjyskE

Og mulighederne syntes gode. SønderjyskE havde tabt de tre seneste kampe, og da dommeren fløjtede kampen af, kunne de konstatere, at det blev alle gode gange fire. Lyngby vandt 4-1, og det var faktisk for lidt målt på spil og chancer.

Endnu bedre efter pausen

Kunne det blive ved med at gå godt, tænkte man, da 2. halvleg blev fløjtet i gang. Ja, det kunne det – og mere til.

I det 53. minut strøg Magnus Warming afsted, fandt Mathias Hebo, der serverede en sukkerbal til Jens Martin Gammelby, som blot skulle sætte foden på bolden, og så var Lyngby foran 3-0.

Minuttet efter fik Emil Kornvig en hovedstødsmulighed til at gøre det til 4-0, mens SønderjyskE's bedste tilbud var signeret Lyngbys Lasse Fosgaard, der var tæt på at score selvmål, men Thomas Mikkelsen var på sin post. Og da Bård Finne kom til afslutning, hev Lyngby-keeperen en ny stor redning ud af ærmet.

Herefter stod der Lyngby på det hele, og det lignede mere og mere ren opvisning.

Magnus Warming serverede et super oplæg til Mathias Hebo, men han skød langt over mål. Så var det Kasper Jørgensens tur til at brage løs, men hjemmeholdets målmand fik hånden på bolden, og kort efter var Jens Martin Gammelby centimeter fra at score hattrick.

Lyngby-angrebene flød i en lind strøm, og derfor var et en spand koldt vand i hovedet, da SønderjyskE reducerede til 1-3 på straffespark, efter at indskiftede Pascal Gregor i en ufarlig situation havde hånd på bolden.

Blot 45 sekunder senere var Lyngby tilbage på sporet. Emil Nielsen brød igennem til baglinjen, og via en mellemstation endte bolden hos Magnus Kaastrup, som usvigeligt sikkert sendte kuglen i nettet til 4-1.

Opvisningen fortsatte, og både Christian Greko og Mathias Hebo havde chancen for at gøre ydmygelsen af SønderjyskE total. Men mon ikke Lyngby er tilfreds med fire mål. Inden dagens kamp havde de scoret ni mål totalt i sæsonen på udebane. Den statistik er nu væsentligt forbedret.

Det er svært at fremhæve enkelte Lyngby-spillere, for alle spillede op til deres bedste – og lidt til.

Magnus Warming var flyvende, Jens Martin Gammelby en konstant trussel, Mathias Hebo var kreatøren, Kasper Enghardt spillede med omtanke og Kevin Tshiembe viste endnu engang, at han under Carit Falchs vinger har genvundet selvtilliden og udviklet sig til en spiller på højeste niveau.

Også alle de andre kunne falde i søvn med god samvittighed.