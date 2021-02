Lyngby Boldklub havde fortjent et point i Smilets By

Lyngby startede bedst, men efter 10 minutter overtog hjemmeholdet spillet uden dog for alvor at kunne spille sig fri af Lyngbys massive pres over hele banen. Og samtidig viste Lyngby fornuftig boldomgang og stor evne til at spille sig ud af pressede situationer.

I forsvaret strålede Kasper Enghardt som generalen med det store overblik, og i den anden ende af banen udnyttede Magnus Warming sin speed til at bryde igennem AGF’s flanker og skabe overtalssituationer. Men farlige situationer kom det ikke til, og Lyngby havde ikke en eneste kvalificeret afslutning i første halvleg.

Det havde AGF, der stillede med tre tidligere Lyngby-spillere, Bror Blume, Patrick Mortensen og Casper Højer Nielsen, samt træner David Nielsen, stort set heller ikke, og så endte de første 45 minutter 0-0.

Det var et forvandlet hjemmehold, der kom ud til anden halvleg. AGF satte sig totalt på spillet, men der skulle et tilfældigt mål til at bringe dem foran. Et hjørnespark fra Casper Højer Nielsen endte inde i målfeltet, hvor bolden i et virvar af spillere, kontraer og Thomas Mikkelsens arm faldt ned for fødderne af islandske Thorsteinsson, som sparkede den op i nettaget.

AGF satte ekstra turbo på, og alt tegnede til, at Lyngby ville blive kørt ud af banen. En tredobbelt indskiftning af Magnus Kaastrup, Svenn Crone og Lasse Fosgaard i stedet for Emil Nielsen, Kasper Jørgensen og Pascal Gregor ændrede dog kampbilledet, og i det sidste kvarter var Lyngby totalt dominerende.

Svenn Crone var tæt på at kunne sparke bolden i mål, men en AGF’er fik i sidste øjeblik sparket bolden til hjørnespark, og fire minutter før tid fik først Magnus Kaastrup og så Lasse Fosgaard en gylden mulighed på oplæg af Magnus Warming, men Casper Højer reddede mirakuløst på stregen.

Det havde bestemt ikke været ufortjent, hvis Lyngby havde fået det ene point – eller måske endda begge point. Holdet rejste sig, da det så sværest ud, anført af en forrygende Kevin Tshiembe, men på bundlinjen står, at angriberne igen igen ikke slog til. Der manglede dybdeløb, styrke i hovedspillet og flere folk i boksen. Det gjorde det for nemt for AGF at forsvare sig.