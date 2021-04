Lyngby Boldklub fortsætter kursen mod overlevelse

Med en sikker sejr på 3-1 over AC Horsens har Lyngby nu kun fire point op til SønderjyskE, som er modstanderen onsdag aften på Lyngby Stadion.

I det 40. minut brød Emil Nielsen igennem, tog turen på tværs gennem hele Horsens-defensiven, men skød over mål.

Lyngby fik den bedst tænkelige start i søndagens udekamp mod nedrykningsdømte AC Horsens. Efter kun otte minutters spil timede Kevin Tshiembe sit tilløb perfekt på et hjørnespark fra Viktor Torp, sprang højt til vejrs og headede bolden kraftfuldt i nettet til 1-0.

Horsens blev nærgående

En Horsens-indskiftning af Casper Tengstedt fra anden halvlegs start var tæt på at vende kampen.

Først måtte Thomas Mikkelsen parere et hovedstød fra den farlige angriber, minuttet efter kom Casper Tengstedt i fri position, men afsluttede lige forbi fjerneste stolpe, inden han i tredje forsøg fik bolden i mål via Kevin Tshiembes fod, hvor bolden gik i en høj bue ind over Thomas Mikkelsen.

Til alt held for Lyngby viste VAR, at Casper Tengstedt havde taget armen i brug, og målet blev korrekt annulleret.

Efter den chokstart kom Lyngby langsomt tilbage i førersædet, og midt i halvlegen gjorde Mathias Hebo det til 2-0, da han i høj fart kom ind i feltet, lavede en sparkefinte, tog et træk og endte med at sparke bolden fladt i nettet.