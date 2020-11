Lyngby Boldklub forlænger med assistenttræner: 'Stolt over min rejse til førsteholdet'

”Jeg er rigtig glad for at fortsætte i min rolle omkring førsteholdet. Ligesom akademispillerne spejder mod klubbens førstehold, er jeg som tidligere akademitræner stolt over min rejse til førsteholdet. Klubben fokuserer ikke kun på udvikling af spillere, men også på udvikling af trænere - det har jeg selv oplevet - og jeg glæder mig til at kunne fortsætte i udviklingen i et lærerigt miljø".

Som assistenttræner skal Jonathan Hartmann især bidrage med sine kompetencer på analyse og taktisk træning, ligesom han skal have et særligt øje på kommende talenter, så klubben kan styrke sin talentudvikling.