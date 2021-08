Lyngby Boldklub efterlyser værtsfamilier til fodboldtalenter

Vejen frem for professionelle danske fodboldklubber er et toptunet fodboldakademi, der dels skal udvikle fremtidens spillere til førsteholdet, dels via salg af de største talenter skal generere en sund økonomi.

Lyngby Boldklubs akademi er blandt landets bedste, men på ét punkt halter klubben efter. Modsat topklubberne i Superligaen råder Lyngby ikke over et sportscollege, hvor talenter fra provinsen og udlandet kan bo.

Derfor er løsningen lejligheder, men de er dyre for en ung spiller uden den store indtægt. Et sportscollege kan komme på det nye Lyngby Stadion, men indtil det er bygget, må klubben gå nye veje.

Lyngby Boldklub har netop søsat en ambitiøs 3-års plan, der blandt andet indeholder et internationalt og nationalt rekrutteringsspor, og for at give det luft under vingerne, er der brug for værtsfamilier, hvor de unge kan bo og spise.

Thomas Kristensen er transitionstræner i Lyngby Boldklub, hvor han skal være med til at lette overgangen mellem ungdoms- og seniorfodbold for akademispillerne, og han håber, at lokalmiljøets mange ressourcestærke familier har lyst til at være med til at udvikle morgendagens førsteholdsspillere.

”Det er vores ambition at være blandt de bedste i Danmark til talentudvikling, og vi ved, at det er vigtigt for unge spillere fra andre dele af landet og udlandet, at der bliver skabt tryghed omkring dem for, at de kan præstere og være den bedste udgave af sig selv. Det kan værtsfamilier bidrage til,” fortæller han og forklarer, at der er brug for forskellige typer af værtsfamilier, men fælles for dem alle er, at de skal have overskud i hverdagen til et ekstra medlem i familien.

”Unge mennesker er meget forskellige. Nogle klarer sig selv, andre har behov for en hjælpende hånd og social kontakt. Når man siger ja til at få et ungt menneske ind i sit hjem og familie, så får man ofte en ven for livet, og man får indblik i en eliteidrætsudøvers hverdag på godt og ondt. Det håber vi, der er nogen, der har lyst til at åbne deres hjem for - ikke mindst ægtepar, hvor børnene er flyttet hjemmefra”, siger Thomas Kristensen.

Det forventes der af en værtsfamilie: