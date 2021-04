Lyngby Boldklub blev ydmyget i Aalborg

AaB sprudlede og vandt 4-0, og nu er Lyngby nede i sækken. Der skal et mirakel til for at sikre en ny sæson i Superligaen

Lyngby tabte 4-0, og dermed er klubben efterladt tilbage i dyndet, eftersom Vejle tidligere på dagen havde spillet 3-3 med AC Horsens efter at have været bagud 0-3 med 28 minutter igen. Nu er der otte point op til Vejle og kun fire spillerunder tilbage.

I fredagens kamp på Aalborg Stadion var der byttet om på rollerne. Her var det Lyngby-spillerne, der blev drevet rundt i manegen af et veloplagt hjemmehold, der stort set gjorde, hvad der passede dem. Med højt pres, opskruet tempo og hæl og tå, når der var brug for det.

For tre uger siden spillede Lyngby AaB ud af brættet på Lyngby Stadion, og det var tyveri ved højlys dag, at AaB udlignede til 2-2 fem minutter inde i tillægstiden.

AaB kom stormende

AaB startede med brask og bram. Angrebstrioen Kasper Kusk, Tom van Weert og boldgeniet Lucas Andersen drev gæk med Lyngbys forsvar, og inden for de første 10 minutter var Lucas Andersen to gange tæt på en scoring. Først skød han lige forbi, og næste forsøg klarede Thomas Mikkelsen.

Tredje gang gik det galt. På kanten af offside dirigerede van Weert med hovedet bolden til en fri Lucas Andersen, der fra kanten af feltet suverænt lobbede bolden over en chanceløs Thomas Mikkelsen.

Minuttet efter blev det 2-0, da van Weert blev sendt i dybden og elegant udplacerede Thomas Mikkelsen med en yderside i modsatte side. Til alt held for Lyngby blev målet annulleret for offside, efter at VAR havde kigget på situationen. Tv-billederne viste, at det var en tvivlsom kendelse.

I det 16. minut viste Lyngby endelig tænder. Magnus Warming gled til baglinjen, afleverede helt på tværs til Lasse Fosgaard, der kunne have afsluttet, men valgte at spille på tværs til Rasmus Thellufsen, der skød langt over mål.

Herefter satte AaB sig totalt på kampen, og angrebene kom i byger. Thomas Mikkelsen fik med det yderste af neglene slået et hovedstød på indersiden af stolpen, hvorfra bolden fortsatte langs stregen, hvor Kasper Enghardt kom glidende og fik ekspederet bolden væk.

Samme Enghardt dukkede op som en frelsende engel, da et indlæg fra Lucas Andersen fandt vej til Tom van Weert, og kort efter sendte Kasper Kusk i fri position bolden på stolpen.

Det kunne næsten ikke blive ved med at gå godt, og det gjorde det heller ikke. Kort før pausefløjtet afsluttede van Weert et perfekt angreb med at sende bolden i nettet til 2-0.

Efter pausen satte AaB tempoet ned og trak sig længere på banen.

Det gav Lyngby blod på tanden, og Mathias Hebo sendte en god afslutning afsted, der blev rettet af og gik lige over mål til hjørnespark.

Men langsomt spillede hjemmeholdet sig tilbage, og Thomas Mikkelsen måtte finde en redning frem for at forhindre, at AaB kom på 3-0. Kort efter satte Emil Nielsen sin direkte modstander af og afleverede til indskiftede Magnus Kaastrup, der skød lige på målmand Jacob Rinne.

AaB følte sig ovenpå og havde overskud til at sende Lucas Andersen og Tom van Weert til udskiftning. Ind kom Tim Prica, og han gjorde det til 3-0 på et elegant chip hen over Thomas Mikkelsen og siden til 4-0, da to AaB’ere kom alene igennem efter et boldtab af Rasmus Thellufsen.