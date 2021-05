Lyngby Boldklub arbejder på højtryk med at sammensætte den nye trup

Kontrakt til 2022

Frederik Schram, Brian Hamalainen, Kasper Jørgensen, Adam Sørensen, Filip Panjeskovic, Christian Jakobsen, Emil Nielsen, Lucas Ørneborg og Magnus Westergaard har alle kontrakt frem til sommeren 2022.

Adam Sørensen er endelig tilbage for fuld kraft efter at have været skadet i et år, og det går også den rigtige vej for Brian Hamalainen efter hans korsbåndsskade.

Magnus Westergaard har det seneste års tid været udlejet til Hvidovre IF, hvor han har haft stor succes, så han bliver givetvis hentet hjem til Lyngby.