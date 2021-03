Lyngby Boldklub afholder online festival

Kan man afholde en festival, når der er forsamlingsforbud? Ja er det korte svar, for Lyngby Boldklubs festival løber af stablen onsdag den 17. marts.

Der kommer seks prominente oplægsholdere, der hver vil fortælle om deres respektive virksomheder, og hvordan man fortsætter med at bygge på i denne tid.





Det startede som en joke, men ingen idéer er for umulige til ikke at blive ført ud i livet, fortæller adm. direktør, Andreas Byder:

"Idéen startede som en sjov joke i den kommercielle afdeling, men det blev hurtigt gjort klart, at det ville være vildt at lave en festival. Derfor undersøgte vi mulighederne, og den blev taget imod med kyshånd, og det er utroligt fedt," fortæller han.