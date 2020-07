Lyngby Boldklub: Vi er så kede af, at de har fået ødelagt deres første ferieuge

Allerede fredag skrev Lyngby Boldklub ud til deltagerne om mavetilfældene, og siden har man også sendt et spørgeskema ud for at finde smittekilden. Arkivfoto

Lige så snart de første tilfælde af maveonde blev meldt ind, tog Lyngby Boldklub fat i Fødevarestyrelsen, som lige nu forsøger at spore smittekilden til yersenia-udbruddet.

15. juli 2020

De havde glædet sig helt vildt, de næsten 400 børn, som i sidste uge deltog i fodboldskole i Lyngby Boldklub. Og så gik 50 af dem - inklusive nogle af trænerne - ned med et kraftigt maveonde.

" i er bare så kede af, at en god fodboldskoleuge bliver efterfulgt af, at 50 ud af 383 er blevet ramt. Vi er kede af, at de har fået ødelagt deres første ferieuge. Jeg håber, at alle snart bliver raske, og at man hurtigst mulgit finder den fødevare, der er smittekilden. Det er mit store håb," siger Berit Döhl, daglig leder af amatørafdelingen af Lyngby Boldklub.

Lige nu er Fødevarestyrelsen i gang med at undersøge, hvordan det kunne gå så galt, at mad fra en ekstern leverandør, som både Lyngby Boldklub og Virum-Sorgenfri Boldklub har brugt uden problemer i flere år, kunne indeholde den salmonellalignende tarmbakterie yersenia.

"Da vi i fredags hørte om de første tilfælde, skyndte vi os at sende en mail ud til alle deltagere, som så ville kunne fortælle om tilfældene, når eller hvis de henvendte sig til sundhedsmyndighederne. Vi koblede straks Fødevarestyrelsen på. De gav os et detaljeret spørgeskema, som vi sendte ud til alle - også dem, der ikke har været syge - for at finde kilden. Her skulle folk melde tilbage om, hvad deres børn havde spist," forklarer Berit Döhl:

"Vi har fået tilbagemeldinger på, at nogle af dem, der har fået det sent, stadig har diarré. Det kan tage fra to til otte dage. Vi har holdt fodboldskole i over 25 år, og der har aldrig været noget. Den var i farezonen på grund af coronakrisen, så vi var spændte til det sidste, om vi kunne afholde den. Der var rigtig mange børn, som virkelig havde glædet sig. Og så sker det her. Det er vi altså virkelig kede af," slutter hun.

På Facebook fortæller Jeanine Hope, at hendes søn er en af dem, der blev ramt af det voldsomme maveonde:

"Vi har oplevet det her hjemme på egen krop Det har ikke været sjovt. Og han er stadig ikke 100% rask. Han har været syg siden den 4. juli," skriver hun.