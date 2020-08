Lasse Fosgaard er kendt for altid at gå forrest - både på og uden for banen. Foto: Fodboldbilleder.dk Foto: ©Per Kjærbye

Lyngby Boldklub: Årets Spiller, Årets Talent og Årets Værdi Spiller

Skulderklap fra egne rækker til Rezan Corlu, Frederik Winther og Lasse Fosgaard

Det Grønne Område - 09. august 2020

En jury bestående af anførergruppen, trænerstaben, sportschefen, direktøren og administrationen har valgt årets navne i Lyngby Boldklub.

Årets Spiller blev ikke uventet Rezan Corlu, der med sine otte mål og otte assists var en afgørende faktor i klubbens overlevelse i Superligaen.

Rezan Corlu kom til Lyngby for to år siden fra AC Roma. Da Corlu startede i Lyngby, var han ude af form og vejede for meget, og de første mange kampe var bestemt ikke imponerende. Men da han kom i form, viste han sit kæmpe potentiale, og hele forårssæsonen var én lang optur. Nu er han tilbage i Brøndby IF, og savnet af den kreative angriber og farlige afslutter bliver stort i Lyngby.

Titlen som Årets Talent gik for andet år i træk til 19-årige Frederik Winther, der allerede har spillet 41 kampe på førsteholdet. Internt i Lyngby håber man at kunne sælge Frederik Winther til udlandet inden for en overskuelig fremtid.

Titlen som Årets Værdi Spiller gik til Lasse Fosgaard, der både på og uden for banen har stor betydning for holdet. Mange mente inden sæsonstarten, at han var tæt på sidste udløbsdato, men Lasse Fosgaard viste endnu engang sin store værdi. Løbestærk, evigt fightende og med mod på at støde med frem på højrekanten. Et fortjent og populært valg.