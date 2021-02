Se billedserie Spillere og ledere jubler over Lyngby Boldklubs DM-bronzemedaljer i 2017. Foto: Fodboldbilleder.dk Foto: ©Per Kjærbye

Lyngby BK, Brede IF og Virum-Sorgenfri BK fejrer alle 100 år i år - og stadig i absolut topform

Midt i en corona- tid fejrer tre lokale fodboldklubber rundt jubilæum. Brede IF og Virum Boldklub gav bolden op på en pløjemark, Lyngby Boldklub på en flyveplads i Lundtofte.

I år fejrer Brede Idrætsforening, Lyngby Boldklub og Virum-Sorgenfri Boldklub 100-års jubilæum.

Men faktisk bliver Brede IF 101 år. Klubben blev stiftet i 1920 og er dermed den ældste fodboldklub i kommunen, men på grund af corona måtte jubilæumsfesten udskydes. I år sker det, men datoen er endnu ikke fastlagt.

Lyngby Boldklub markerer sin runde dag den 30. marts med reception i klubhuset.

Derudover bliver der en masse andre aktiviteter: 14. februar lanceres jubilæumstrøjen, som superligaholdet første gang spiller i mod Brøndby, 18. marts er der bogreception i Magasin for jubilæumsbogen, redigeret af Hans Bjerg-Pedersen, 18.-19. juni afholdes 'Le Mans' for børn og unge, hvor der spilles en fodboldkamp i 24 timer i træk og 28. august er der jubilæumsfest for alle i og omkring Lyngby.

Virum-Sorgenfri Boldklub markerer de 100 år den 24. april med en reception. Senere på året arrangerer klubben en egentlig fejring med en fodboldfest og en masse fodbold på anlægget. Også andre arrangementer er på tegnebrættet.

Der udgives desuden en jubilæumsbog med den tidligere formand, Jakob Andreassen, som redaktør, ligesom klubben vil lancere jubilæums-spillertrøjer i retrostil.

DGO bringer her et kort portræt af de tre jubilarer.

Brede Idrætsforening En kreds af arbejdere fra Brede Klædefabrik startede i 1909 det, der i 1920 blev til Brede Idrætsforening.

I mange omkringliggende byer blev der spillet fodbold, og sådan skulle det også være i Brede, syntes F. M. Madsen og Georg Andersen og indkaldte til møde for at vejre stemningen i byen. Opbakningen var stor, og F. M. Madsen indkaldte på den baggrund til en stiftende generalforsamling fredag den 20. august 1920 på Brede Skole. Hermed var Brede Idrætsforening en realitet.

I begyndelsen var en af de største udfordringer baneforholdene, men så trådte Brede Klædefabrik til og stillede en græsmark til rådighed.

Allerede i 1937 sikrede klubben sig adgang til den sjællandske oprykningsrække, idet klubben vandt en afgørende kamp mod Udby.

Klubbens juniorhold vandt samme år klubbens første sjællandsmesterskab ved i finalen at vinde over Næstved med 5-0.

På baggrund af en kommunal lånebevilling på 15.000 kr. forelagdes planerne for opførelsen af Brede Idrætsforenings klubhus på generalforsamlingen i januar 1938. Med kun en enkelt stemme imod blev planen for opførelsen stemt igennem.

Samme aften meldte 30 mand sig til byggeprojektet, og der blev nedsat et arbejdsudvalg, som skulle forestå opførelsen. Allerede den 26. november samme år var man klar til indvielsen af klubhuset, hvilket skete med afholdelse af et par store fester.

Den 5. maj 1939 blev den nye bane indviet, og allerede i 1940 overtog kommunen banen fra Brede Klædefabrik. 1939 var samtidig året, hvor klubbens ynglinge vandt Sjællandsmesterskabet med sejre over Køge, Lyngby og Holbæk i de afsluttende kampe.

I 1941 luftedes idéen om at sammenslutte klubberne i Brede, Virum og Lundtofte, uden at det dog nåede at blive en realitet.

Lyngby Boldklub Lyngby Boldklub blev stiftet 30. marts 1921.

En tidligere klub ved navn Lyngby Boldklub var blevet stiftet i 1906, men den blev opløst i 1915, da spillerne ikke kunne få lov til at bruge de baner, de tidligere havde brugt.

Lyngby Boldklub blev stiftet af 30 unge mennesker og udgjorde fodboldafdelingen i Lyngby Idrætsforening. Da afdelingen senere brød ud af Lyngby IF, overtog de også udstyr og trøjer fra LIF.

Klubben benyttede sig af Lundtofte Flyveplads som bane og brugte hangarerne som omklædningsrum. Klubben spillede sin første kamp i 1922 mod Taarbæk IF. Kampen endte 3-3.

I 1923 flyttede Lyngby Boldklub ind på Engelsborgs jorder og vandt i 1936 Sjællandsmesterskabet i A-rækken. I 1941 rykkede klubben op i den sjællandske Mesterrække.

I 1949 flyttede Lyngby ind på det nyopførte Lyngby Stadion, og i 1953 kom oprykningen til 3. division i hus.

I 1965 blev den nye grusbane taget i brug, og i 1968 blev den første tribune på stadion indviet. I 1989 blev det nye klubhus indviet.

I 1970 rykkede Lyngby op i 2. division og i 1979 i 1. division. Siden er det blevet til to danmarksmesterskaber i 1983 og 1992, tre pokaltitler i 1984, 1985 og 1990 samt både sølv- og bronzemedaljer. Og otte gange har klubben deltaget i Europa Cup'en.

1. januar 1994 etableres det professionelle selskab Lyngby Fodbold Club A/S. Den 18. december 2001 erklæres Lyngby FC konkurs, degraderes til Danmarksserien efter forårssæsonen 2002 og får et års karantæne fra at drive kontraktfodbold. Efter sommerpausen indleder førsteholdet sæsonen i Danmarksserien med en 2-1 sejr hjemme over Døllefjelde-Musse.

I 2017 vinder Lyngby Boldklub DM-bronze og kvalificerer sig i efteråret til Europa League, hvor det bliver til nederlag til russiske Krasnodar.

I 2018 går klubbens ejer, Hellerup Finans, i betalingsstandsning, og klubben balancerer igen på randen af konkurs, men i sidste øjeblik danner en snes investorer Friends of Lyngby og skaffer kapital, så klubben overlever. Redningsaktionen forhindrer dog ikke, at Lyngby rykker ud af Superligaen.

I 2019 rykker Lyngby op i Superligaen efter to drabelige kampe mod Vendsyssel, som året inden havde sendt Lyngby ned i 1. division.

Virum-Sorgenfri Boldklub Virum var i 1921 en landsby med kun 395 indbyggere, som primært boede på gårdene eller i de få huse i området omkring den nuværende Virumgade og Virumstræde.

Af denne landbrugsjord opstod Virum Boldklub den 24. april 1921. Medlemstallet var lavt, dels fordi Virum ikke var ret stor, dels fordi en del af de unge mennesker var gået til omegnens andre klubber, fordi Virum lod vente på sig. I årene 1921-29 kunne klubben derfor kun stable et seniorhold og et juniorhold på benene.

Baneforholdene var elendige, det samme var økonomien, og klubben rådede kun over en enkelt bold, der måtte sys, når den gik i stykker.

Fra klubbens start i 1921 og frem til 1929 havde Virum Boldklub sin hjemmebane på den nyopførte Virum Skole. Banen havde dog ikke de korrekte mål til afvikling af kampe, og klubben måtte derfor i denne periode nøjes med at spille udekampe.

Klubben var heller ikke medlem af nogen union, før det i 1929 lykkedes at få Brede skolebane på Brede Alle som ny hjemmebane med de rigtige mål. Udfordringerne ved at være på Brede skolebane var, at der ikke var nogen omklædningsfaciliteter, og omklædningen foregik derfor på Landboskolen, så gåturen fra omklædning til kamp - og retur - var lang.

Glæden var derfor stor, da det i 1935 endelig lykkedes at få en ny hjemmebane på Kongevejens skole med omklædningsfaciliteter. Her holdt Virum til i 22 år frem til 1957, hvor klubben flyttede til det nuværende anlæg på Kaplevej med tre græsbaner. Nogle år efter tog klubben navneforandring til Virum-Sorgenfri Boldklub.

De tre baner blev i 90'erne indskrænket til de nuværende to baner i forbindelse med opførelsen af tennishallen og to tennisbaner. Dette blev dog kompenseret ved, at VSB fik tre græsbaner på Virumgård. Den ene blev senere omlagt til en kunstgræsbane.

Klubben er på 100 år vokset fra ca. 30 medlemmer til i dag ca. 1.200 medlemmer - og fra at have 1 træner til i dag at have ca. 80 trænere.