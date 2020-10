Lyden af glade gymnaster er endelig tilbage

Under nedlukningen gjorde foreningen alt for at holde medlemmerne i gang, og der blev blandt andet arrangeret online træning, hvor gymnastikken foregik hjemme i stuerne.

Nu er det så endelig blevet muligt at komme tilbage i hallerne. På holdene bliver der holdt afstand til hinanden og afsprittet hænder før, under og efter undervisningen, og gymnaster med hyppig kropskontakt har mundbind på.

Alle haller har fået et rengørings-kit, så trænerne kan bruge alle pauser til at desinficere samtlige redskaber og kontaktflader. Gymnasterne har fået nye ruter til ind- og udgange, så ingen hold er i kontakt med hinanden ved holdskift, og selv de yngste gymnaster er blevet gode til at sige farvel til mor og far uden for hallen.

“Vi er meget stolte af vores medlemmer og trænere for at tage så godt imod de nye forholdsregler og arbejde for, at vi kan fortsætte med at lave gymnastik, dans og parkour. Vi er naturligvis kede af at måtte aflyse arrangementer og ikke mindst vores traditionsrige kigge-på-dage, hvor forældrene får et kig med til deres børns gymnastikundervisning, men som Danmarks største gymnastikforening er det vigtigt for os at være et forbillede og vise, hvordan man selv i coronatider kan have en hverdag med gymnastik”, fortæller Elisa Malling Beck, administrationschef i LG gymnastik.