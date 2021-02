Luskede rundt med lommelygter ved kolonihaver

To personer luskede ved 06-tiden torsdag morgen rundt og lyste med lommelygter mellem kolonihaverne i Grønnevang. De blev opdaget af en borger, som straks kontaktede politiet.

En patrulje kom til stedet og fik øje på de to personer, som imidlertid havde held til at stikke af. Der var tale om to personer, iklædt mørke jakker og huer. De flygtede fra stedet på cykler i retning mod Sorgenfri Station. Der blev ikke umiddelbart set tegn på indbrud i kolonihaverne. Det oplyser Nordsjællands Polit.